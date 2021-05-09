شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تطبيقات هتحسن من مستوى الكاميرا على موبايلك الأندرويد.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الكاميرات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من تجربة الهاتف الذكي، وتلعب جودة أدوات التصوير - فى أغلب الأحيان - دورًا كبيرًا فى نجاح أى جهاز محمول، فلا عجب إذن أن الشركات المصنعة تبتكر باستمرار لتحسين أداء الكاميرا، وفى حين أن بعض العلامات التجارية دخلت فى شراكة مع صانعى العدسات مثل Zeiss، فإن شركات أخرى مرتبطة بشركات الكاميرات القديمة مثل Hasselblad من أجل التقاط صور محسنة، إلا أن هناك بعض التطبيقات التى تساعد على الاستفادة من مكونات الأجهزة لتوفير افضل استفادة منها فيما يتعلق بالكاميرا والتى نعرضها كما يلى:

- Snapseed

Snapseed هو محرر صور قوى مجانى تم تطويره بواسطة Google، والمثير للدهشة أن الشركة لم تجعله جزءًا من تثبيت Android القياسي، وبالنسبة لمعظم المستخدمين، يحزم هذا التطبيق كل ما قد تحتاجه فى أى وقت لتصحيح الألوان وتعديلات الصور الأخرى، وهذا - فى حد ذاته - سيساعد فى تحسين صورك.

ويتألف Snapseed، الذى يعمل مع صور JPG و RAW، من 29 أداة أساسية لضبط التعريض واللون، وإبراز التفاصيل، واقتصاص الصور وتدويرها، وإصلاح الخطوط المنحرفة فى الآفاق أو المباني، وتنقيح أقسام الصور بشكل انتقائي، وإضافة ظلام ناعم حول الزوايا مثل فتحة العدسة الواسعة، تعزز التفاصيل فى الظلال، الدرجات اللونية المتوسطة والإبرازات، إضافة خوخه أو توهج دقيق للصور، أوضاع الصورة وميزات تحسين الوجه، الإطارات والحدود، وأكثر من ذلك بكثير.

- أدوبى لايت روم

Adobe هى شركة رائدة فى عالم تحرير الصور وهى تجلب سنوات خبرتها إلى تطبيق Lightroom، ويمكنك الحصول على أدوات سهلة لتحرير الصور مثل أشرطة التمرير التى تتيح لك تنقيح الصور بدقة كاملة وتطبيق مرشحات الصور وبدء تحرير الصور أينما كنت.

وباستخدام Lightroom، يمكنك تحسين الإضاءة واللون، وتطبيق مرشحات الصور، واقتصاص الصور وتدويرها، وضبط المنظور باستخدام منزلقات عمودية، وموجهة، وشكل هندسي، ويتيح لك Lightroom إزالة الشوائب بلمسة من فرشاة المعالجة، وضبط تدرج اللون والتشبع بدقة وحتى تحقيق نتائج احترافية باستخدام الإعدادات المسبقة.

- تطبيق Lumii

إذا كان يجب أن يكون لديك أداة ثالثة لتحرير الصور، فجرّب Lumii، حيث تحصل على جميع ميزات تحرير الصور المعتادة، مثل أدوات القص والتدوير والانحراف؛ يمكنك ضبط التعرض والتباين والنغمة والحبوب وتدرج اللون والتشبع والسطوع؛ إضافة المقالة القصيرة، وخلق جو؛ شحذ وإزالة الضوضاء وإضافة التفاصيل؛ ضبط درجة حرارة اللون والحيوية والتشبع وحتى لون البشرة.

ويمكنك الوصول إلى المؤثرات الخاصة، وأدوات النص، والملصقات، والحدود والإطارات، وحتى إضافة تأثير بوكيه قابل للتعديل إلى صورك لفصل المقدمة عن الخلفية، ويمكنك حتى الوصول إلى أداة المنحنيات التى توفر لك طريقة متطورة للعمل على النطاق اللونى لالتقاطاتك.