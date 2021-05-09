شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انبعاثات الصين من غازات الاحتباس الحرارى أكثر من جميع الدول المتقدمة معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن الصين أطلقت كمية أكبر من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض في عام 2019 أكثر من جميع دول العالم المتقدمة مجتمعة، حيث ضاعفت مستويات انبعاثها ثلاث مرات منذ التسعينيات، متخطية عتبة 14 جيجا طن للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2019.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم حساب تقديرات الانبعاثات لـ190 دولة في جميع أنحاء العالم من جانب خبراء من شركة الأبحاث Rhodium Group مع Breakthrough Energy.

وأخذ التحليل في الاعتبار ستة غازات دفيئة، وهم ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات الكربون الهيدروفلورية، ومركبات الكربون المشبعة بالفلور، وسداسي فلوريد الكبريت.

وارتفعت الانبعاثات العالمية بنسبة 11.4% في العقد الماضي لتصل إلى 52 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، والصين مسؤولة عن 27% من هذا.

كانت الولايات المتحدة ثاني أسوأ مصدر باعث، حيث استحوذت على 11% من الإجمالي، وتفوقت الهند على الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لتأتي في المركز الثالث بنسبة 6.6%.

وقالت شركة الأبحاث Rhodium Group ، "إن انبعاثات الصين لم تتفوق فقط على انبعاثات الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، ولكن أيضًا، ولأول مرة، تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة".

وعرف الباحثون البلدان المتقدمة بأنها تلك التي تنتمي إما إلى الاتحاد الأوروبي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لأغراض الدراسة.

وأضاف الباحثون: "بلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، 14057 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، أي أقل بنحو 36 مليون طن متري من إجمالي الصين".