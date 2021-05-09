تكنولوجيا: سامسوج تخطط للإعلان عن هواتف Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3 وS21 FE في أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التقارير التي نشرت اليوم خطط العملاق الكوري لإطلاق الإصدارات القابلة للطي من هواتف Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3 خلال الحدث المقرر عقده للإعلان عن هاتف Galaxy S21 FE.

أكدت شركة سامسونج بشكل رسمي على إلغاء خطط إطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy Note هذا العام، بينما تؤكد تفاصيل أخرى على أن العملاق الكوري تتوقف عن إطلاق إصدارات جديدة من السلسلة، أيضاً كبديل لسلسلة هواتف Note تتحول سامسونج للتركيز على سلسلة هواتف foldable Galaxy Z.

ولقد أوضح التقرير الذي جاء عبر Yonhap News، أن سامسونج تعقد مؤتمرها القادم في منتصف شهر أغسطس لإطلاق هواتف Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3، كما تكشف عن هاتف Galaxy S21 FE خلال الحدث.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن العملاق الكوري تقدم هاتفي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3 رسمياً خلال شهر يوليو، بينما تعقد الشركة مؤتمر في 19 من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S21 FE.

من جانب أخر قدمت سامسونج هاتف Galaxy Z Flip 5G خلال العام الماضي بترقية في المواصفات مع دعم الإتصال بشبكات 5G خلال شهر أغسطس، كما أطلق الهاتف في الأسواق خلال شهر سبتمبر، وهو الموعد المتوقع لإصدار هذا العام.

أيضاً أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج تقدم Galaxy Z Flip 3 بمستوى تسعير أقل من هاتف Flip 5G، مع سعر متوقع 450 دولار، كما يؤكد التقرير على أن هاتف Galaxy S21 FE يأتي بسعر يبدأ من 629 دولار.

يذكر أن سامسونج تدعم هواتف Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3 وأيضاً Galaxy S21 FE برقاقة معالج Snapdragon 888، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 3 سيكون إصدار سامسونج الأول بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

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