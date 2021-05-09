تكنولوجيا: جهاز iPad mini 5G القادم يأتي بملامح تصميم iPad Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل خلال الفترة القادمة لإطلاق الإصدار الجديد من أجهزة iPad mini اللوحية، الذي يأتي هذا العام بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما تقدم ابل هذا الإصدار بملامح تصميم iPad Pro.

قدمت شركة ابل مؤخراً الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro، الذي تتضمن هذا العام شاشة mini LED إلى جانب معالج ابل، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد من أجهزة iPad mini، الذي يأتي بتصميم iPad Pro وبحجم أصغر 8.4 إنش، كما يأتي بإطارات نحيفة كما في جهاز iPad Pro.

وفي أحدث التقارير التي نشرت عبر مدونة Naver في كوريا الجنوبية، كُشِف عن دعم الإصدار القادم من أجهزة iPad mini الإتصال بشبكات 5G، كما تقدم ابل الجهاز باثنان من الإختيارات في الألوان كحد أدنى هما الفضي والرمادي، كما أشار التقرير إلى أن الجهاز ينطلق رسمياً في النصف الثاني من 2021.

كما رصد جهاز ابل في التسريبات بعنوان iPad Mini Pro، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كان هذا الإصدار هو الجيل السادس من أجهزة iPad mini المرتقب إطلاقه هذا العام.

أيضاً أكد تقرير نشر عبر المحلل Ming-Chi Kuo أن iPad mini سينطلق في النصف الثاني من 2021، كما أشار التقرير إلى أن الجهاز يأتي بحجم شاشة 9 إنش، بتصميم iPad Air مع إطارات نحيفة، ومستشعر للبصمة Touch ID في الزر الرئيسي الجانبي للجهاز.

بينما أشار تقرير أخر إلى أن iPad mini يأتي بحجم 8.4 إنش، أي حجم أكبر من الجيل الخامس الذي تميز بحجم شاشة 7.9 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن جهاز iPad mini 6 يتخطى معالج A13 لينطلق بمعالج A14 Bionic، بشكل خاص مع إنتقال ابل لدعم iPad Pro بمعالج M1.

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