شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرامة على تسلا لتسوية انتهاكات جودة الهواء فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت تسلا على دفع غرامة قدرها 750 ألف دولار وتركيب مشروع سقف شمسي لتسوية انتهاكات جودة الهواء في مصنعها في فيرمونت بولاية كاليفورنيا، حسبما أعلن مسؤولون وفقا لموقع the verege.

وقالت منطقة Bay Area Air Quality Management District ، التي تنظم تلوث الهواء في تسع مقاطعات في منطقة خليج سان فرانسيسكو، إن التسوية تغطي 33 إشعارًا بالانتهاكات التي يعود تاريخها إلى عام 2015 ، بما في ذلك "تركيب أو تعديل المعدات دون التصاريح المناسبة، والفشل في إجراء اختبار الانبعاثات المطلوبة، عدم الاحتفاظ بالسجلات وعدم إبلاغ المعلومات إلى المنطقة الجوية في الوقت المناسب ".

وتم تصحيح الانتهاكات منذ ذلك الحين وعادت تسلا إلى الامتثال، وفقًا لبيان المنطقة الجوية.

اتفق الجانبان على أن الغرامة يجب أن تكون مليون دولار، لكن متحدثًا رسميًا أخبر ميركوري نيوز أن تسلا ستدفع 750 ألف دولار مباشرة إلى صندوق التشغيل العام للمنطقة الجوية.

وستحصل Tesla بعد ذلك على ائتمان بقيمة 250.000 دولار أمريكي بمجرد الانتهاء من تركيب نظام الشبكات الصغيرة المجتمعية، والذي سيشمل الألواح الشمسية على الأسطح، كجزء من برنامج حماية صحة المجتمع في منطقة الهواء.

وجاء في البيان أن هذا البرنامج "يركز على تحسين جودة الهواء والصحة العامة في المناطق الأكثر تضررًا في منطقة الخليج"، "الهدف من هذا المشروع هو تقليل تكاليف الكهرباء وكذلك انبعاثات تلوث الهواء المحلية داخل المجتمع."

لم يتم تحديد مكان تركيب الشبكة المصغرة، كما أن التسوية مع منطقة جودة الهواء "تلزم Tesla بتنفيذ نظام إدارة بيئية شامل"، لضمان استمرار الشركة في الامتثال الكامل للمتطلبات البيئية للمضي قدمًا، لم يقدم بيان وكالة جودة الهواء معلومات حول الموعد النهائي عندما يتعين على تسلا إكمال مشروع الشبكة الصغيرة.

وخاضت تسلا معارك مع مسئولين عموميين في فيرمونت خلال العام الماضى، متحدية متطلبات الإغلاق الوبائي المحلي، هدد الرئيس التنفيذي Elon Musk بنقل مقر Tesla من كاليفورنيا، ولكن في وقت سابق من هذا العام قدمت الشركة تصاريح لتوسيع مصنعها في فيرمونت، مما يشير إلى أن هذه الخطوة قد تم إيقافها.

في الشهر الماضي، سجلت Tesla أرباحًا قياسية بلغت 438 مليون دولار للربع الأول من عام 2021 ، بمبيعات بلغت 10.4 مليار دولار.