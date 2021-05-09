شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تحقق رقما قياسيا جديدا لصاروخ فالكون 9 بإطلاق الرحلة العاشرة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صاروخ فالكون 9 من مجمع إطلاق الفضاء 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية، والذى يعد الإطلاق الرابع عشر لشركة SpaceX لهذا العام، والرحلة العاشرة لإطلاق وهبوط محققا رقما قياسيا جديدا، وكان الجزء الخارجي الأصلي للصاروخ أسودًا تقريبًا، متفحمًا بسبب رحلاته العديدة إلى المدار والعودة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أطلق صاروخ فالكون 9 عدد 60 قمراً صناعياً للإنترنت من كوكبة Starlink الخاصة بالانترنت الفضائى في المدار في وقت مبكر من اليوم الأحد، ثم حقق الهبوط في البحر ليحرز رحلته العاشرة لداعم الشركة القابل لإعادة الاستخدام.

كتب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX على تويتر يوم السبت قبل الإطلاق: "المرة الأولى التي سيصل الصاروخ المعزز من طراز فالكون إلى رقمين في الرحلات الجوية".

كان الإقلاع الناجح هو المرة الثانية التي أطلقت فيها SpaceX أحد صواريخها فالكون 9 التي يبلغ ارتفاعها 229 قدمًا (70 مترًا) في نفس الأسبوع، تحمل كل منها مجموعة كاملة من 60 قمراً صناعياً من ستارلينك واسع النطاق.

قال مايكل أندروز، مشرف سلسلة التوريد في SpaceX، في بث مباشر عبر الإنترنت: "كانت أول إعادة استخدام SpaceX لصاروخ من الدرجة المدارية في طريق مهمة SES-10 في مارس 2017"، مضيفا "لقد قطعنا بالتأكيد شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين".

عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بعد حوالي تسع دقائق من الإقلاع، حيث هبطت على متن سفينة SpaceX لتحقق 10 عمليات هبوط ناجحة.