5 أشياء عليك معرفتها قبل أن تستثمر في عملة “دوج كوين”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 07:23 مساءً - تتنافس العملات الرقمية فيما بينها ولكل منها مييزاتها في التداول في السوق و هنا عملة Dogecoin و هي عملة رقمية مشفرة في السوق و قد تم سابقا الإعلان عنها في عام 2013 و لهذه العملة اسم آخر و هو عملة الكلب الالكتروني

تراجعت أسعار عملة دوج كوين الإلكترونية، الأحد، بعدما وصفها إيلون ماسك في برنامج “ساتردي نايت لايف”، بأنها تشكل حالة من “الصخب”، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وتراجعت أسعارها إلى ما دون الـ50 سنتا، بعد أن كانت فوق الـ 65 سنتا، قبل البرنامج.

وعلى عكس تغريدات ماسك خلال الأشهر الماضية، التي كانت تتسبب بزيادة أسعار الدوج كوين، إلا أن تصريحاته في البرنامج الكوميدي كانت على ما يبدو مفاجئة للحالمين بالثراء، بعد أن قال إن دوج كوين ” مستقبل العملة. إنها أداة مالية لا يمكن إيقافها وقد تسيطر على العالم.. إنه صخب”.

وغرد ماسك أكثر من مرة لدعم التوجه للعملات المشفرة، منتقدا نظام النقد الكلاسيكي، لوجود معدلات فائدة حقيقية سلبية.

وقال ماسك الخميس عبر تويتر “العملة المشفرة واعدة، لكن يرجى الاستثمار بحذر”، وأضاف في مقطع مصور “إن العملة المشفرة لديها فرصة جيدة لأن تصبح العملة المستقبلية للأرض”.

وارتفعت أسعار دوج كوين 800 في المئة خلال الشهر الماضي، وأصبحت من أكبر العملات الرقمية، بقيمة سوقية تجاوزت الـ 73 مليار دولار.

قبل أن تستثمر.. خمسة أشياء عن دوج كوين

وللراغبين في الاستثمار في هذه العملة الإلكترونية، والتي حقق بعض المستثمرين فيها أرباحا طائلة، عليك أن تعرف خمسة أمور عنها، وفق تقرير نشرته مجلة فوربس.

أولا: إنها غير محدودة

عملة دوج كوين على خلاف العملات المشفرة الإلكترونية الأخرى، فهي لا تلتزم بحد معين لعددها، فعلى سبيل المثال عدد عملات البيتكوين لن يتجاوز الـ 21 مليون وحدة، ولكنها في حالة الدوج كوين لا يوجد لها سقف.

ووفق آخر الأرقام يوجد حاليا أكثر من 129 مليار وحدة عملة دوج كوين.

ثانيا: ليست ذات جدوى

عملية دوج كوين، ليست ذات جدوى، وهي لا ترتبط بمشاريع أو عقود واضحة المعالم، إذ أنك لن تستطيع استخدامها في البيع والشراء، على الأقل في الوقت الحالي.

ثالثا: صعوبة البيع

من الناحية النظرية، قد تكون عملية بيع العملات المشفرة سهلة، ولكن هذه ليست الحالة دائما مع دوج كوين، فقد تجد أن أمر البيع قد يأخذ وقتا ليتحقق، لتستطيع تسييل العملة.

رابعا: كبار اللاعبين

قد يتحكم كبار المساهمين أو مالكين دوج كوين بسعرها بسهولة، إذ يوجد نحو 28 في المئة منها بيد مشترين كبار، وهذا يعني أنهم قادرون في أي وقت على تحريك اتجاهات السوق صعودا أو نزولا.

خامسا: غير مجدية للاستثمار

الاستثمار في دوج كوين أشبه بشراء ورقة يانصيب أو المقامرة في لاس فيغاس، إذ أن ارتفاع سعرها أو نزوله لا يرتبط بأسباب حقيقة، وهي تعتبر أشبه بالاستثمار في الأمل