إذا كنت غير موافق على تحديث واتساب الجديد.. فهذا ما ينتظرك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

يتساءل الكثير من مستخدمي منصة واتساب للتراسل الفوري عن مصير عدم الموافقة على تحديث الخصوصية الجديد .

و كشفت شركة واتساب مصير الحسابات التي لن تتبع شروط الخصوصية الجديدة للتطبيق، في 15 مايو/أيار الجاري.

وأثارت الشركة الجدل، مطلع العام الحالي؛ عندما أعلنت عن شروط الخصوصية الجديدة، والتي تسببت في غضب المستخدمين الذين كان عليهم الانتظار حتى 15 مايو/أيار، لقبول السياسة أو حذف حساباتهم.

وقالت ”واتساب“ في بيان: ”لن يتم حذف حسابات أي شخص أو فقدان مميزات التطبيق في 15 مايو، بدلا من ذلك، إذا كنت لا توافق على سياسة الخصوصية الجديدة، فستتلقى ما تسميه الشركة التذكيرات المستمرة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى التطبيق“.

وأضافت الشركة أنه في هذه المرحلة سيكون المستخدم قادرا على الرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة من خلال ”واتساب“، ولكنه سيفقد إمكانية الوصول إلى قائمة الدردشة، ويمكنه قراءة الرسائل والرد عليها عن طريق الإشعارات.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد بضع أسابيع ستتوقف المكالمات والإشعارات الواردة أيضا.