ماذا عن مصير الحسابات التي لن تطبق شروط الخصوصية الجديدة؟.. «واتس آب» توضح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة ”واتس آب“ عن مصير الحسابات التي لن تتبع شروط الخصوصية الجديدة للتطبيق، في 15 مايو الجاري.

ومطلع العام الجاري، أثارت الشركة جدلاً واسعاً، بعدما أعلنت عن شروط الخصوصية الجديدة، والتي تسببت في غضب المستخدمين الذين كان عليهم الانتظار حتى 15 مايو، لقبول السياسة أو حذف حساباتهم.

وقالت ”واتساب“ في بيان: ”لن يتم حذف حسابات أي شخص أو فقدان مميزات التطبيق في 15 مايو، بدلا من ذلك، إذا كنت لا توافق على سياسة الخصوصية الجديدة، فستتلقى ما تسميه الشركة التذكيرات المستمرة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى التطبيق“.

وأضافت أنه في هذه المرحلة سيكون المستخدم قادرا على الرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة من خلال ”واتساب“، ولكنه سيفقد إمكانية الوصول إلى قائمة الدردشة، ويمكنه قراءة الرسائل والرد عليها عن طريق الإشعارات.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد بضع أسابيع ستتوقف المكالمات والإشعارات الواردة أيضا.