كلوب هاوس يصل أخيرًا إلى هواتف أندرويد

دبي - يزن راشد - أصدرت الشركة المطورة لتطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse تطبيقها الذي طال انتظاره لمستخدمي أندرويد كجزء من اختبار تجريبي.

واعتبارًا من اليوم الأحد، يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق وتثبيته عبر هواتفهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استخدام التطبيق دون دعوة من مستخدم حالي.

ويعني هذا الحفاظ على تشغيل خوادم التطبيق في حالة زيادة التنزيلات.

ويأتي الإطلاق بعد تراجع تنزيلات تطبيق آيفون إلى نحو 922 ألف عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم في شهر أبريل، بعد أن وصلت إلى 2.7 مليون عملية تثبيت في شهر مارس و 9.6 ملايين في شهر فبراير، وذلك وفقًا لشركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower.

ويتيح كلوب هاوس للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات أثناء حدوثها مباشرة كتطور على ملفات البودكاست.

وساعد ظهوره للمرة الأولى منذ أكثر من عام بقليل، في وقت كان الناس فيه في أمس الحاجة إلى التواصل البشري أثناء عمليات الإغلاق ضد جائحة الفيروس التاجي، على الانتشار بشكل كبير.

لكن مع تزايد التطعيم ضد فيروس كورونا وإعادة فتح المجتمع، فمن غير الواضح ما إذا كان كلوب هاوس قادرًا على الحفاظ على زخمه.

وقد يؤدي وصول التطبيق إلى هواتف أندرويد إلى عكس التباطؤ، ومع ذلك، فإن الشركة الناشئة التي تبلغ قيمتها السوقية 4 مليارات دولار وراء التطبيق تتخذ نهجًا محسوبًا.

وقالت الشركة في بيان صحفي: كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على قياس النمو، فإننا نواصل استخدام نهج قائمة الانتظار ونظام الدعوة، مما يضمن أن كل عضو جديد في المجتمع يمكنه إحضار عدد قليل من الأصدقاء المقربين.

وأضافت: مع اقترابنا من الصيف ومواصلة توسيع نطاق الواجهة الخلفية، نخطط لبدء الانفتاح أكثر، والترحيب بملايين الأشخاص الآخرين من قائمة انتظار iOS، وتوسيع دعم اللغة، وإضافة المزيد من ميزات إمكانية الوصول، بحيث يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم تجربة كلوب هاوس بطريقة تشعرهم بأنها أصلية.

ويتاح تطبيق أندرويد حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وأوضحت الشركة أنها تجمع التعليقات وتصلح أي مشكلات في الأسابيع المقبلة، حيث تتوسع ببطء إلى البلدان الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية، ومن ثم في جميع أنحاء العالم.

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