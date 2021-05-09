شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ليك فى الجيمز .. يعنى إيه "معدل تحديث الشاشة" وما أهميته للألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد شاشات بمعدلات تحديث عالية مثل 90 هرتز و 120 هرتز لبعض الوقت، لكن أبل لا تزال عالقة فى شاشات العرض العادية 60 هرتز، لكن قد تقدم أبل أخيرًا شاشة ذات معدل تحديث أعلى هذا العام، وذلك من أجل توفير تجربة أكثر سلاسة وتصبح الألعاب أكثر متعة.

ما معنى معدل تحديث شاشة؟

معدل تحديث الشاشة يعنى ببساطة عدد المرات التى يتم فيها تحديث الشاشة كل ثانية، لذلك، 60 هرتز يعنى أن الشاشة يتم تحديثها 60 مرة كل ثانية عند تشغيلها، بينما تعنى 90 هرتز و 120 هرتز أن الشاشة يتم تحديثها 90 و 120 مرة على التوالى فى الثانية.

هل معدل تحديث أعلى من 90 هرتز و 120 هرتز أفضل؟

تقدم جميع الهواتف الذكية شاشة معدل تحديث 60 هرتز بشكل افتراضي، وهناك هواتف تعرض معدل تحديث 90 هرتز، وفى الوقت نفسه، تقدم الطرازات الأحدث شاشات بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، وكلما زاد معدل التحديث، ستكون التجربة الشاملة للهاتف أكثر سلاسة.

هل يقلل معدل التحديث الأعلى من عمر بطارية الهاتف الذكي

سيكون عمر بطارية الهاتف الذكى الذى يعمل على شاشة 60 هرتز أكبر من عمر بطارية 90 هرتز أو 120 هرتز، وذلك نظرًا لأن شاشات 120 هرتز يمكن أن تؤثر على عمر البطارية بشكل كبير، تميل العلامات التجارية للهواتف الذكية إلى تقليل دقة الشاشة إلى أقصى حد أقصى HD عندما يضاعف المستخدم معدل التحديث إلى 120 هرتز من 60 هرتز لتوفير عمر البطارية، ومن ناحية أخرى، تميل شاشات 90 هرتز إلى تقديم التوازن الصحيح للدقة وتجربة التمرير.