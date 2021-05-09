تكنولوجيا: ثغرة أمنية في شرائح مودم كوالكوم قد تؤدي إلى إختراق بيانات المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على وجود ثغرة أمنية في شرائح مودم كوالكوم قد تؤدي إلى تعرض مستخدمي الهواتف الذكية إلى المتسللين وإختراق المحادثات والبيانات الخاصة بهم، أو تحميل برمجيات خبيثة على الهاتف.

أوضح تقرير Check Point Research تفاصيل حول ثغرة شرائح مودم الأمنية، كما أكد التقرير إمكانية إختراق الهاتف الذكي عن بعد عبر رسائل نصية عن طريق إستغلال الثغرة الأمنية في MSM.

كما يوضح تقرير أن هواتف المستخدمين التي لا تحصل على التحديثات الأمنية والتصحيحات للهاتف بشكل دوري هي الأكثر عرضة للتأثر بالثغرة الأمنية في شرائح كوالكوم.

ويمكن لهذه الثغرة الأمنية أن تؤدي إلى تمكين المتسللين من الإستماع إلى المكالمات الصوتية في الهاتف، وقراءة الرسائل النصية، وأيضاً إمكانية إختراق شريحة SIM لسرقة بيانات الهاتف.

أيضاً يمكن التحكم في الثغرة الأمنية في شرائح مودم كوالكوم عن بعد، وإدخال الشفرات والبرمجيات الضارة عبر منصة الأندوريد، والدخول إلى تاريخ الرسائل والمكالمات على الهاتف.

يذكر أن شركة كوالكوم إستجابة لتقرير Check Point Research مؤكدة على أن الثغرة الأمنية تم معالجتها في ديسمبر من عام 2020، كما أكدت على أن تحديثات الآمان اللاحقة توفر الحماية للمستخدمين، وتعزز عملية حماية الأجهزة.

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