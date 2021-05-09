تكنولوجيا: توقعات بالإعلان الرسمي عن هاتف ZTE Blade A71 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف ZTE Blade A71 مؤخراً في قوائم موقع الشركة الرسمي، حيث تشير التوقعات إلى خطط الشركة للإعلان عن هذا الإصدار قريباً.

كشفت التسريبات السابقة عن إصدار ZTE القادم Blade A51، ومن جديد تكشف التسريبات عن إصدار أخر من السلسلة بعنوان ZTE Blade A71، والذي يتميز بشاشة مميزة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع حجم شاشة 6.52 إنش، وجودة عرض HD بلس.

أيضاً من المقرر أن يتضمن هاتف ZTE Blade A71 بطارية بقدرة 4000 mAh، كما ينطلق بعدد 3 من الإختيارات في الألوان بين الأزرق، والرمادي والأخضر.

ولقد رصد هاتف Blade A51 بإعدادات مزدوجة بينما تقدم ZTE هاتف ZTE Blade A71 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، والتي تضم مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه بينما تنتقل ميزة إستشعار البصمة إلى الإطار الجانبي والتي تأتي مدمجة في الزر الرئيسي.

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