فيديو لحظة سقوط بقايا الصاروخ الصيني بالمحيط الهندي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الصين عن سقوط بقايا صاروخها "لونج مارش 5بي" في المحيط الهندي، اليوم الأحد، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وأعلن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، بحسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، أن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

وفي الـ 29 من أبريل الماضي، انطلق الصاروخ "لونج مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية، حاملاً على متنه مركبة "تيانهي" غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

وأثار خروج الصاروخ عن السيطرة تكهنات دامت أياماً بشأن موقع سقوط الحطام، وورد ذكر شمال السودان بين مواقع السقوط المحتملة، إضافة إلى عدد من البلدان العربية.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مقطع فيديو للحظة سقوط بقايا الصاروخ فوق المحيط الهندى، شمال جزر المالديف.