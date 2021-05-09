PUBG تعود قريبًا إلى الهند باسم جديد

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة Krafton الكورية الجنوبية، صاحبة حقوق الملكية في لعبة PUBG، إعلانًا تشويقيًا يتعلق بلعبة جديدة تسمى Battlegrounds Mobile India مصممة خصيصًا للبلد.

ويأتي ذلك بعد أن حظرت الحكومة الهندية في شهر سبتمبر الماضي لعبة PUBG و 118 تطبيقًا صينيًا آخر بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وحاولت شركة Krafton أن تنأى بنفسها عن شركة تينسنت الصينية، موزعة اللعبة في الهند، من أجل رفع الحظر.

وقالت Krafton بعد شهرين من بداية الحظر: إنها تهدف إلى إعادة اللعبة إلى البلاد بشكل ما، كما تعهدت الشركة باستثمار 100 مليون دولار في مجتمع الألعاب المحلي.

وبدا واضحًا أن اللعبة عائدة بصفتها نسخة هندية دون أي علاقة بشركة تينسنت التي تسببت في حظر اللعبة في المقام الأول.

ويقترح الإعلان التشويقي أن اللعبة القادمة قد تبدو إلى حد كبير مثل اللعبة المحظورة، وقالت كرافتون في بيان: هناك فترة تسجيل أولي قبل إطلاق اللعبة رسميًا في البلاد.

وكانت PUBG واحدة من أكثر الألعاب شعبية في الهند مع أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريًا في البلاد قبل أن يتم حظرها، لذلك كان الكثير من اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر عودة اللعبة.

ولا يزال لدى PUBG أكثر من 10 ملايين مستخدم في الهند الشهر الماضي، حيث يستخدم الكثيرون شبكات VPN وغيرها من الحلول لتجاوز التقييد الجغرافي.

وقالت Krafton: تم تطوير اللعبة حصريًا لثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، ونتعاون مع الشركاء لبناء نظام بيئي للرياضات الإلكترونية مع تقديم محتوى داخل اللعبة بانتظام، بدءًا بسلسلة من الأحداث داخل اللعبة الخاصة بالهند عند الإطلاق.

ومن الواضح أن اللعبة – التي تستخدم مخطط ألوان العلم الهندي – تقدم نظامها البيئي للرياضات الإلكترونية المنفصل عن اللعبة الأساسية.

ويعني هذا أيضًا أن الأحداث داخل اللعبة تختلف بين اللعبتين، وبالتالي يتم قريبًا تقسيم قاعدة اللاعبين بين نسختين، مع ظهور لعبة ثالثة تسمى PUBG New State في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لسياسة الخصوصية المدرجة في موقع اللعبة، فإن اللعبة تتماشى مع جميع القوانين المحلية المتعلقة بتخزين البيانات.

وقد يكون هذا لتجنب أي تعارض مع إصرار الحكومة على تخزين جميع بيانات المستخدم في الدولة.

وقالت الشركة: مع اعتبار الخصوصية وأمن البيانات أولوية قصوى، فإننا نعمل مع الشركاء لضمان حماية البيانات والأمان في كل مرحلة، ويضمن ذلك احترام حقوق الخصوصية، وستكون جميع عمليات جمع البيانات وتخزينها متوافقة تمامًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الهند واللاعبين هنا.

وتتضمن Battlegrounds Mobile India عددًا من القيود التي تهدف إلى حماية القاصرين، الذين يتعين عليهم تقديم رقم هاتف الوالد أو الوصي من أجل اللعب، ويقتصر الوقت اليومي والمال القابل للإنفاق على ثلاث ساعات ونحو 95 دولار.

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