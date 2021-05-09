شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما ستحتاجه لممارسة لعبة Total War Rome Remastered على جهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق لعبة الإستراتيجية Total War Rome Remastered مؤخرا، حيث تعتبر ترقية مرئية للعبة Total War Rome الأصلية ومُحسّنة لـ 4K، لذلك فإذا كنت ترغب فى لعب اللعبة، فإليك الحد الأدنى ومتطلبات النظام الموصى بها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الحد الأدنى من المواصفات:

الحد الأدنى من المواصفات: - نظام تشغيل: Windows 10 64 بت (الإصدار 1809) . - معالج: سلسلة Intel i3 أو سلسلة AMD FX- 4000 . - ذاكرة الوصول العشوائى 6 جيجا بايت. - كارت الشاشة: Nvidia GTX سلسلة 600 (1 جيجابايت VRAM) أو سلسلة AMD HD 7000 (1 جيجابايت VRAM) أو بطاقة رسومات Intel UHD 620. - إصدار DirectX 11. - مساحة تخزين 45 جيجابايت. المواصفات الموصى بها: المواصفات الموصى بها: - نظام تشغيل: Windows 10 64 بت (الإصدار 20H2) . - معالج: Intel Core i5- 4570 أو Ryzen 5 1600. - ذاكرة الوصول العشوائى 8 جيجا بايت. - كارت الشاشة: Nvidia GeForce GTX 770 (4 جيجابايت) أو AMD Radeon R9290 ( 4 جيجابايت). - إصدار DirectX 11. - مساحة تخزين 45 جيجابايت.