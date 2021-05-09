شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق جهاز أيباد مينى جديد فى النصف الثانى من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل التكنولوجى الشهير Ming- Chi Kuo أن شركة آبل ستطلق الجيل السادس من iPad mini فى النصف الثانى من عام 2021، حيث قام محلل شركة TF Securities بتضمين بعض التفاصيل حول iPad mini الجديد فى ملاحظة للمستثمرين.

ولم تعلن شركة أبل عن جهاز iPad mini خلال حدث Spring Loaded، بل ركزت فقط على جهاز iPad Pro الجديد مقاس 12.9 بوصة وأجهزة iMac، وكلها مدعومة بشريحة M1 الخاصة بعملاق التكنولوجيا، حيث أدى ذلك إلى تكهنات بأن شركة أبل ربما كانت تفكر فى إطلاق iPad mini لاحقًا فى النصف الأول من عام 2021، لكن ادعاء Kuo أبطل هذه الشائعات، وتوقع أن يتم تأجيل الإطلاق إلى النصف الثاني.

ومن المتوقع أن يأتى جهاز iPad mini القادم بشاشة مقاس 8.4 بوصة ويتم تشغيله بواسطة شريحة M1، فيما قامت أبل آخر مرة بتحديث تشكيلة iPad mini مع iPad mini 5 فى مارس 2019، وعند القدوم إلى هاتف أيفون القابل للطي، ادعى Ming- Chi Kuo أن أبل تعمل على جهاز أيفون قابل للطى مع شاشة مقاس 8 بوصات، يقال إن دقة الشاشة QHD + ومن المتوقع أن تكون شاشة OLED.

وقال كو: "استنادًا إلى أحدث دراسة استقصائية للصناعة، نتوقع أن تطلق أبل على الأرجح هاتف iPhone‌ قابل للطى مع شاشة QHD + OLED مرنة مقاس 8 بوصات فى عام 2023، مع SDC كمورد حصرى للشاشات ومسبك Samsung كمزود حصرى لمسبك DDI" .