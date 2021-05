شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب ظهر إيلون ماسك في برنامج SNL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج Saturday Night Live الشهير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث كان قد لجأ إلى متابعيه على تويتر لمساعدته في الاستعداد لتقديمه البرنامج الشهير المعروف باسمه المختصر SNL، وأثار ظهوره في البرنامج المثير من الجدل وفقا لما نقله موقع the verege.

إنه الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX ، ومؤسس The Boring Company وNeuralink، وعضو معتمد في PayPal Mafia، ورجل شهير على الإنترنت.

من هو إيلون ماسك؟

ووفقا لإغلاق السوق يوم الجمعة الماضية، فهو إما أول أو ثاني أغنى شخص في العالم، المنافس الآخر هو جيف بيزوس مؤسس أمازون، فجزء كبير من صافي ثروة كلا الرجلين مرتبط بأسهم شركتهما.

ما هو ساترداي نايت لايف؟

ساترداي نايت لايف هو برنامج تلفزيوني أمريكي يُبث على الهواء منذ عام 1975، وهو في شكل كوميدي مبدئي، عادة ما يكون هناك ضيف شهير واحد على الأقل في كل حلقة مدتها 90 دقيقة، تتميز SNL باستضافة ممثلًا لديه فيلم للترويج له أو ضيف موسيقي، وعادة ما يروج لألبوم تم إصداره مؤخرًا.

ماذا يفعل Elon Musk على SNL؟

قد يكون الأمر متعلق بالترويج لتسلا، فمن المكونات الرئيسية للمبيعات وأقوى أشكال الإعلان هو "الوسائط المكتسبة"، أو الإشارة إلى أنك لست مضطرًا للدفع مقابلها، وهو أمر قد توفره استضافة الضيف فى Saturday Night Live، حيث تشتهر شركة تسلا بأنها لا تقدم إعلانات مدفوعة الأجر، كما يمتلك ايلون ماسك مهارة كبيرة بهذا الشأن فلديه حساب مثير للجدل على تويتر، بما يكفي لكسب تأييد جاك دورسي وعادة ما لجنةالجدل بتغريداته لدى الأوراق المالية والبورصات - وغالبًا ما تتصدر تغريداته عناوين الصحف.

والظهور الحالى ليس الأول لإيلون ماسك في هوليوود فقد كان منتجًا تنفيذيًا لـ Thank You for Smoking كما ظهر فى العديد من البرامج الشهيرة.

هل يستمر إيلون ماسك فى دعم عملة الدوجكوين؟

نعم على الأرجح، فقد حقق أحد صناديق التحوط عائدات جيدة جدًا اثناء أزمة Hamestop من خلال البيع فورًا بعد أن قام Elon Musk بالتغريد لدعم جيم ستوب ما رفع أسهمها بشكل جنوني.

هل تسلا كانت سببا في ارتفاع الدوجكوين؟

لا، ليس لها علاقة بالأمر وتشارك تسلا في عملة البيتكوين، ويمكنك لأي شخص شراء السيارة الكهربائية نن Tesla بعملة البيتكوين.

لماذا شارك إيلون ماسك في دعم Dogecoin وجيم ستوب؟

لأنها تحظى بشعبية على الإنترنت، كما يسعى ماسك أن يكون محبوبًا، فقد قضى الكثير من الوقت في التودد إلى قاعدة المعجبين عبر الإنترنت ويبدو أن ظهوره إعلاميا، يستهدف من خلاله جذب قاعدة المعجبين، على الرغم من أن هؤلاء المعجبين قد يتحولون أو لا يتحولون إلى مشتريات فعلية من Tesla.