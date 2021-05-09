شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح أغنية خاصة عبر المساعد الصوتى للتشجيع على تلقى لقاح كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص المؤسسات الكبرى ودول العالم إلى تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ولهذا الهدف أطلقت شركة جوجل أغنية خاصة متاحة لمستخدمى منتجات الشركة، بحيث يؤدى مساعد جوجل الصوتى أغنية اللقاح، ومن الممكن الاختيار في إعدادات الهاتف بين المؤدى بصوت رجل أو امرأة.

وللاستماع إلى الأغنية، على مستخدمي هواتف الأندرويد طلب الأغنية من مساعد جوجل الصوتى، والتي تقول الأغنية: "فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره لبناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا"، وتأمل جوجل عن طريق كلمات تلك الأغنية البسيطة ان تشجع الأشخاص المترددين من أجل الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس التاجى.

يأتى هذا فيما انضم ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا بما فى ذلك ساندر بيتشاى من جوجل، وبونيت رينجين من شركة Deloitte، وشانتانو ناراين من أدوبي، إلى اللجنة التوجيهية لفريق العمل العالمى المعنى بالاستجابة للأوبئة، التى تشرف على مبادرة قطاع الشركات غير المسبوقة لمساعدة الهند فى مكافحة COVID19 بنجاح.

وأضيفت أسماء الرؤساء التنفيذيين الثلاثة من أصل هندى إلى قائمة اللجنة التوجيهية، الخميس، وكان الرؤساء التنفيذيون الثلاثة نشيطين فى تنظيم استجابة الشركات الأمريكية لأزمة COVID- 19 فى الهند، ومن بين الذين أضيفوا إلى القائمة يوم الخميس مارك سوزمان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وجوشوا بولتن، الرئيس والمدير التنفيذي،Business Roundtable وسوزان كلارك، الرئيس والمدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية.

ويعد فريق العمل عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تم تشكيلها حديثًا نظمتها غرفة التجارة الأمريكية وبدعم من Business Roundtable، وهى تعمل مع مجلس الأعمال الأمريكي- الهندى التابع للغرفة ومنتدى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند لاتخاذ إجراءات فورية للمساعدة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا فى الهند، وقد خصص قطاع الشركات الأمريكية حتى الآن أكثر من 25000 مكثف أكسجين للهند، حيث وصلت أول 1000 مكثف أكسجين، قدمتها شركة Deloitte، إلى الهند فى 25 أبريل.

وستوفر هذه الشركات معًا أكثر من 30 مليون دولار أمريكى لدعم استجابة الرعاية الصحية فى الهند - للانضمام إلى العشرات من الشركات التى تعهدت بدعمها فى الجهود المبذولة لتوفير مكثفات الأكسجين، وتطوير المعلومات وأفضل الممارسات لدعم الموظفين فى الهند وأكثر من ذلك، قال فريق العمل.

ومن بين الأعضاء الآخرين فى اللجنة التوجيهية جولى سويت، المديرة التنفيذية لشركة Accenture ؛ آندى جاسي، الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، وتيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، وبريان موينيهان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك أمريكا ؛ راج سوبرامانيام، رئيس FedEx ؛ وأرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة IBM.