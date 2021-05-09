شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعتذر عن مشكلة فنية تتعلق بالقصص .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر موقع انستجرام المملوك لشركة فيس بوك عن خطأ تقنى أدى إلى حذف منشورات القصة من قبل ملايين المستخدمين، بما فى ذلك النشطاء الاجتماعيين، على مستوى العالم، وقال رئيس انستجرام، آدم موسيري، فى تغريدة يوم الجمعة، إن المنصة تعرضت لخلل تقني، أثر على قصص ملايين الأشخاص، وأبرز الأحداث، والأرشيفات فى جميع أنحاء العالم.

وقال موسيري: "بالنسبة للأشخاص المتأثرين بهذا الخطأ، فقد رأوا قصصهم التى كانت تعيد نشر المنشورات تختفى وأرشيفهم وقصصهم البارزة مفقودة"، وظهرت المشكلة التقنية حول اليوم الوطنى للتوعية بالنساء الأصليين المفقودات والمقتولات، مع منظمات مثل Red Dress تتساءل عما إذا كانت منشوراتها قد تم حذفها عن عمد.

وقال رئيس انستجرام: "هذا اليوم مهم للغاية لزيادة الوعى بهذه القضية الحرجة ودعم مجتمع السكان الأصليين على انستجرام"، وأضاف "نعتذر لكل من شعروا أنهم لا يستطيعون لفت الانتباه إلى هذه الأسباب المهمة بشكل لا يصدق، والعديد من القضايا الأخرى فى جميع أنحاء العالم".

وقال انستجرام فى تغريدة سابقة إن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات فى تحميل القصص وعرضها، وقالت "هذه مشكلة فنية عالمية واسعة الانتشار ولا تتعلق بأى موضوع معين ونحن نعمل على حلها الآن. سنقدم تحديثًا بأسرع ما يمكن"، وقال موسيرى إن العديد من الأشخاص اعتقدوا أن الشركة "تزيل محتواها بسبب ما نشروه أو الوسم الذى استخدموه"، "لكن هذا الخطأ لم يكن متعلقًا بالمحتوى نفسه، ولكنه مشكلة واسعة الانتشار تم إصلاحها الآن".