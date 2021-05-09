الصاروخ الصيني التائه يسقط اخيرا.. تعرف على مكان سقوطه

ونقل التلفزيون الرسمي عن "المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة" قوله إنّه "بعد المراقبة والتحليل، في الساعة 10:24 (02:24 توفيت غرينيتش) في 9 ايار 2021، عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق "لونغ مارش 5 بي ياو-2" إلى الغلاف الجوي".وأضاف أن "منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 درجة شمالا"، وهي إحداثيات نقطة تقع في المحيط الهندي.

وأوضح المصدر نفسه أن الجزء الأكبر من الصاروخ تفكك ودمر أثناء العودة.

وأكدت خدمة المراقبة "سبيس تراك" التي تستخدم بيانات عسكرية أميركية دخول الصاروخ الغلاف الجوي.

وكتبت على تويتر "يمكن لأي شخص يتابع دخول ’لونغ مارتش 5 بي‘ الاطمئنان. الصاروخ سقط".

وكان خبراء توقعوا أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي سبعين في المئة من سطح الأرض.



لكن العودة غير المنضبطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئيل.