انت الان تتابع خبر فوق دولتين عربيتين.. شاهد الصاروخ الصيني قبل دقائق من سقوطه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، مقطعي فيديو لمرور حطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" فوق دولتين عربيتين.
وأظهر الفيديو الأول مرور الحطام فوق العاصمة الأردنية عمان قبل سقوطه بحوالي 10 دقائق.
وكشف مركز الفلك الدولي، على حسابه على تويتر، أن الفيديو من تصوير عضو ببرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.
ويوضح الفيديو، حركة غير منضبطة للصاروخ الطائش الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء تظهر بوضوح وسط سماء صافية.
وكشف مركز الفلك الدولي، على حسابه على تويتر، أن الفيديو من تصوير عضو ببرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.
ويوضح الفيديو، حركة غير منضبطة للصاروخ الطائش الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء تظهر بوضوح وسط سماء صافية.
تصوير السيد أحمد الهدبان عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. This is a Twitter Status — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter)
سقوط حطام #الصاروخ_الصيني— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021
فيديو لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.
تصوير السيد أحمد الهدبان عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. pic.twitter.com/c4Dk8fLj92
أما الفيديو الثاني فهو من سلطنة عمان، ويبين بداية دخول الصاروخ للغلاف الجوي، حسب مركز الفلك الدولي.