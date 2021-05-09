شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير صورة قوائم الموسيقى فى تطبيق Spotify على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز تطبيق بث الموسيقى Spotify بسهولة تخصيص قوائم التشغيل playlist الخاصة بك، ويمكنك تغيير الصورة الافتراضية لقوائم التشغيل التي تنشأها على Spotify من خلال خطوات بسيطة على هاتفك الأيفون، والتي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تغيير صورة قائمة التشغيل في Spotify على أيفونلديك خياران عند تغيير صورة قائمة التشغيل، ويمكنك إما اختيار صورة مخصصة من الكاميرا الخاصة بجهاز أيفون، أو إعادة ترتيب الأغاني فقط حتى تحصل على صورة مجمعة مختلفة.

1. أثناء الاتصال بالإنترنت، افتح Spotify على هاتف أيفون وافتح أي قائمة تشغيل تملكها.

2. أعلى قائمة الأغاني مباشرةً، اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط.

3. حدد "تحرير"، سيؤدي هذا إلى فتح الصفحة حيث يمكنك تغيير اسم قائمة التشغيل والفن والأغاني.

4. إذا كنت ترغب فقط في إعادة ترتيب مجمع للألبوم، فاضغط واسحب أيقونات الخطوط الثلاثة الموجودة بجوار كل أغنية لنقلها، ستشكل الألبومات الأربعة الأولى في قائمة التشغيل صورة مجمعة للغلاف.

5. لإضافة صورة قائمة تشغيل مخصصة، اضغط على "تغيير الصورة" أسفل الصورة الحالية، وسيتم سؤالك عما إذا كنت تريد اختيار صورة من مكتبة الصور الخاصة بك، أو التقاط صورة جديدة بالكاميرا الخاصة بك الآن.

6. إذا اخترت "اختيار من المكتبة"، فابحث عن الصورة التي تريدها وحددها، وسيتعين عليك اقتصاصها في مربع، ثم الضغط فوق "اختيار" في الركن الأيمن السفلي.

7. ستتم إعادتك إلى صفحة "تحرير قائمة التشغيل"، اضغط على "حفظ" في الزاوية العلوية اليمنى لإنهاء التغييرات، وبمجرد أن يتم التغيير، سترى أنه ساري المفعول على جميع أجهزتك.

هذا يعني أيضًا أنه إذا قمت بتغيير صورة قائمة التشغيل باستخدام تطبيق سطح المكتب، وهو ما يمكنك القيام به عن طريق فتح قائمة تشغيل والضغط فوق صورة الغلاف، أو إعادة ترتيب الأغاني، فسيتم تغييرها على جهاز أيفون أيضا.