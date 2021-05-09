شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس ديل: 75٪ من البيانات ستتم معالجتها خارج مراكز البيانات بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مايكل ديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Dell، أنه مدفوع بالعالم الجديد الذي يتيح لك القيام بأي شيء من أي مكان ، ستتم معالجة 75 في المائة من البيانات على الحافة خارج مركز البيانات التقليدي أو السحابة بحلول عام 2025، حيث ينمو سوق الحوسبة المتطورة بسرعة ، ويتسارع من خلال العمل عن بعد والتعلم في ظل الوباء المستمر.

وفي معرض "Dell Technologies World 2021" ، قالت شركة Dell إنه من المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 700 مليار دولار من النفقات الرأسمالية خلال العقد على البنية التحتية المتطورة، وبينما تتم معالجة 10 في المائة من البيانات خارج مركز البيانات اليوم ، ستتم معالجة 75 في المائة من البيانات خارج مركز البيانات التقليدي أو السحابة بحلول عام 2025.

وسيتم إنشاء هذه البيانات في العالم الحقيقي على الحافة ولتحويل ذلك سيتطلب تحويل البيانات إلى نتائج تحليلات وذكاء في الوقت الفعلي "، وأضاف: "أنا متحمس للتكنولوجيا التي يسهل تشغيلها وأسهل استهلاكها ، فهي موجهة نحو النتائج ، تم تصميمها بذكاء لنقل بياناتك وحسابها وأعباء العمل حيث تحتاج إليها - والتي ستكون على نحو متزايد - على الحافة".

وقد أطلقت الشركة Apex ، وهي محفظتها الجديدة كخدمة حيث ستقوم Dell بتطوير وبيع وإدارة مجموعة البنية التحتية الخاصة بها بطريقة تشبه السحابة، وقال إن استراتيجية الذهاب إلى السوق بين Dell Technologies و VMware ستبقى لسنوات.

وقالت Dell: "إننا ندمج وابتكار حلول متطورة مع VMware وعبر إمكانياتنا وأنظمتنا البيئية الشريكة ، وننشئ البنية التحتية الذكية المؤتمتة لشبكة الجيل الخامس وعصر البيانات"، فيما أطلقت شركة Dell Technologies الشهر الماضي برنامج VMware - وهي خطوة ستدر أكثر من 9 مليارات دولار للشركة التي استحوذت على VMware كجزء من عملية الاستحواذ على EMC بقيمة 58 مليار دولار (تم الإعلان عنها بمبلغ 67 مليار دولار) في عام 2015.