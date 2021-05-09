تكنولوجيا: تقرير: تشغيل خدمة ألعاب ستاديا على شاشة 4K

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لقد كانت أداة التحكم الأصلية في Stadia بمثابة شوكة في جانب الشركة منذ إطلاق Stadia في 19 نوفمبر 2019 ، لذلك لن يكون من المفاجئ إذا قررت Google المضي قدمًا.
واستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتمكن المشترون من استخدام وحدة التحكم اللاسلكية من Google مع أي شيء باستثناء Chromecast Urtla - لم تكن متصفحات الويب لسطح المكتب وهواتف Android مدعومة في البداية ، مما يعني أنه كان عليك توصيل كابل USB-C فعليًا. استغرق صوت USB-C بعض الوقت أيضًا ، ولا يزال صوت Bluetooth عبر وحدة التحكم لم يتحقق بعد.
كما كان دعم وحدة التحكم التابعة لجهات خارجية قويًا جدًا على تلك الأنظمة الأساسية الأخرى، مما أتاح لك مزامنة لوحة ألعاب PlayStation أو Xbox بسهولة للعب، ومن غير المرجح أن تحتاج حتى إلى وضع الجسر الجديد هذا للعب Stadia على جهاز Chromecast 2020 متى وصلت جهاز Chromecast الجديد يدعم أجهزة التحكم في ألعاب البلوتوث. بناءً على عدد قليل من جلسات Steam Link و GeForce Now مع لوحة الألعاب 8BitDo الخاصة بي ، قد يعمل دعم لوحة ألعاب Bluetooth بشكل جيد.