شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تشغيل خدمة ألعاب ستاديا على شاشة 4K والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن طريقة رسمية واحدة فقط لتشغيل خدمة بث الألعاب السحابية Stadia من Google على تليفزيون 4K - أحدث جيل من Chromecast Urtla ، متصل بوحدة تحكم Stadia الخاصة بالشركة عبر Wi-Fi. ذلك لأن Google لم تجلب Stadia بعد إلى جهاز Chromecast الجديد والمحسّن الذي تبلغ تكلفته 50 دولارًا ، ولم يكن سابقتها يدعم البلوتوث ، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لإقران وحدة التحكم هي إجراء حلقة عبر خوادم Google في السحاب وفقا لما نقله موقع the verege.

وذكر تقرير 9to5Google أت أحدث إصدار من تطبيق Stadia على Android والذي من المفترض أن يتيح لك إرسال إشارات وحدة التحكم من هاتفك يتيح لك تشغيل Stadia باستخدام شاشة اللمس بهاتفك، أو حتى توصيل لوحة ألعاب أخرى بهاتفك وستتمكن من استخدام هاتفك لتغيير مستوى صوت التلفزيون أيضًا.

لقد كانت أداة التحكم الأصلية في Stadia بمثابة شوكة في جانب الشركة منذ إطلاق Stadia في 19 نوفمبر 2019 ، لذلك لن يكون من المفاجئ إذا قررت Google المضي قدمًا.

واستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتمكن المشترون من استخدام وحدة التحكم اللاسلكية من Google مع أي شيء باستثناء Chromecast Urtla - لم تكن متصفحات الويب لسطح المكتب وهواتف Android مدعومة في البداية ، مما يعني أنه كان عليك توصيل كابل USB-C فعليًا. استغرق صوت USB-C بعض الوقت أيضًا ، ولا يزال صوت Bluetooth عبر وحدة التحكم لم يتحقق بعد.

كما كان دعم وحدة التحكم التابعة لجهات خارجية قويًا جدًا على تلك الأنظمة الأساسية الأخرى، مما أتاح لك مزامنة لوحة ألعاب PlayStation أو Xbox بسهولة للعب، ومن غير المرجح أن تحتاج حتى إلى وضع الجسر الجديد هذا للعب Stadia على جهاز Chromecast 2020 متى وصلت جهاز Chromecast الجديد يدعم أجهزة التحكم في ألعاب البلوتوث. بناءً على عدد قليل من جلسات Steam Link و GeForce Now مع لوحة الألعاب 8BitDo الخاصة بي ، قد يعمل دعم لوحة ألعاب Bluetooth بشكل جيد.