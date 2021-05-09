شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تسلا لن تصل هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مذكرة صادرة عن إدارة السيارات في كاليفورنيا (DMV) أن شركة تسلا أبلغت هيئة تنظيمية في كاليفورنيا أنها قد لا تحقق تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة بحلول نهاية هذا العام، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك خلال مؤتمر عبر الهاتف حول الأرباح في يناير إنه "واثق للغاية من أن السيارة ستكون قادرة على قيادة نفسها بموثوقية تفوق الإنسان هذا العام".

فيما طرحت Tesla أيضًا ما تصفه بإصدار "تجريبي" من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD) لعدد محدود من الموظفين والعملاء منذ أكتوبر، وقد روج ماسك للقدرة على تويتر، وقد تم إصدار المذكرة من قبل مجموعة الشفافية القانونية PlainSite ، التي حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA).

وقالت المذكرة: "أشارت تسلا إلى أن إيلون يستنبط معدلات التحسن عند الحديث عن قدرات L5، ولم يستطع تسلا القول ما إذا كان معدل التحسن سيصل إلى المستوى الخامس بحلول نهاية العام التقويمي" ، مشيرة إلى المستوى الخامس المستقل الكامل.

وقالت California DMV في المذكرة "أشارت تسلا إلى أنها لا تزال ثابتة في L2"، "كما تدرك Tesla ، فإن سوء فهم الجمهور لحدود التكنولوجيا وإساءة استخدامها يمكن أن يكون له عواقب مأساوية" فيما تحقق دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في سبب اصطدام سيارة تسلا بشاحنة مقلوبة على طريق سريع بالقرب من فونتانا ، كاليفورنيا ، يوم الأربعاء ، مما أسفر عن مقتل سائق تسلا، ولم تذكر الدورية ما إذا كانت تسلا تعمل على الطيار الآلي أم لا.