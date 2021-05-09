شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تنزيل الألعاب عن بُعد على PlayStation 5 باستخدام هاتفك الذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح التحديث الأخير لتطبيق PlayStation الآن للمستخدمين تنزيل الألعاب عن بُعد، وهذا يعنى أنه يمكن لمالكى PS5 و PS4 الآن بدء التنزيل من أى مكان فى العالم، نظرًا لأن وحدة التحكم بها مساحة تخزين مجانية كافية وقيد التشغيل ومتصل بالإنترنت.

ويمنح تطبيق PlayStation الآن المستخدمين أيضًا القدرة على إدارة التخزين وحذف التطبيقات والوسائط الأخرى من وحدات تحكم PS5 الخاصة بهم، لكن الميزة غير متوفرة لـ PS4، وفيما يلى كيفية تنزيل الألعاب على PS5 و PS4 عن بُعد:

المتطلبات المسبقة:

- تأكد من أن PS5 به مساحة تخزين مجانية كافية

- أحدث إصدار من تطبيق PlayStation

- اتصال بالإنترنت يعمل

- إصدار iOS 12.2 أو أعلى

- إصدار Android 6.0 أو أعلى

خطوات تنزيل الألعاب باستخدام تطبيق PlayStation

أولاً، قم بتنزيل وتثبيت تطبيق PlayStation وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب PSN المرتبط بـ PlayStation الخاص بك، اربط تطبيق PlayStation من خلال التوجه إلى الإعدادات> ربط وحدة التحكم بالتطبيق.

1. افتح تطبيق PlayStation وتوجه إلى متجر PS

2. ابحث عن اللعبة التى تريد تنزيلها وأضفها إلى عربة التسوق

3. قم بتأكيد الشراء وقم بالدفع

4. الآن، عد إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق - > مكتبة الألعاب - > المشتراة

5. ثم، اضغط على اللعبة واختر خيار التنزيل على وحدة التحكم

بعد ذلك، سيبدأ التنزيل على وحدة التحكم المتصلة بالتطبيق. ستتلقى إشعارًا عند اكتمال التنزيل.