شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل بالغ إيلون ماسك بشأن القيادة الذاتية الكاملة لتسلا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، بإمكانية المبالغة في قدرات نظام مساعدة السائق المتقدم للشركة ، وفقًا لما نقله مدير برنامج Autopilot في الشركة لإدارة المركبات ذات المحركات في كاليفورنيا. جاءت التعليقات من مذكرة أصدرتها مجموعة الشفافية القانونية PlainSite ، والتي حصلت على الوثائق من طلب السجلات العامة.

كان هذا هو أحدث اكتشاف حول اتساع الفجوة بين ما يقوله ماسك علنًا عن الطيار الآلي وما يمكن أن يفعله الطيار الآلي بالفعل. ويتزامن ذلك مع تعرض تسلا لمزيد من التدقيق بعد تحطم سيارة تيسلا دون وجود أي شخص في مقعد السائق في تكساس ، مما أسفر عن مقتل رجلين وفقا لما نقله موقع the verege.

"تغريدة Elon لا تتطابق مع الواقع الهندسي لكل CJ. قالت DMV في كاليفورنيا في المذكرة حول مكالمتها الجماعية في 9 مارس مع ممثلي Tesla ، بما في ذلك مدير برنامج Autopilot CJ Moore. تشير تقنية المستوى 2 إلى نظام قيادة شبه آلي يتطلب إشراف سائق بشري.

في مكالمة أرباح في يناير ، أخبر ماسك المستثمرين أنه "واثق للغاية من أن السيارة ستكون قادرة على قيادة نفسها بموثوقية تفوق الإنسان هذا العام". (يبدو أن DMV كانت تشير إلى تعليقات يناير هذه ، والتي أساء مور فهمها على أنها تغريدة من ماسك).

في أكتوبر الماضي ، قدمت Tesla منتجًا جديدًا يسمى "Full Self-Driving" (FSD) beta لأصحاب المركبات في برنامج الوصول المبكر. مكّن التحديث السائقين من الوصول إلى نظام مساعدة السائق الآلي جزئيًا في الطيار الآلي في شوارع المدينة والطرق المحلية. يتم استخدام برنامج الوصول المبكر كمنصة اختبار للمساعدة في التخلص من أخطاء البرامج. في مذكرة DMV قالت تيسلا إنه اعتبارًا من 9 مارس ، كان هناك 824 مركبة في البرنامج التجريبي، بما في ذلك 753 موظفًا و 71 من غير الموظفين.

قال ماسك إن الشركة كانت تتعامل مع تحديث البرنامج "بحذر شديد". لا يزال يُتوقع من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة ويجب أن يكونوا مستعدين لتولي السيطرة على سياراتهم Tesla في أي وقت. لكنه قدم أيضًا تنبؤات سامية حول قدرة تسلا على تحقيق استقلالية كاملة تتعارض مع ما يقوله مهندسوها للمنظمين.

من غير المرجح أن تحقق Tesla استقلالية المستوى 5 (L5) ، حيث يمكن لسياراتها أن تقود نفسها في أي مكان وتحت أي ظروف، دون أي إشراف بشري ، بحلول نهاية عام 2021 ، وفقًا لما قاله ممثلو Tesla لـ DMV.

يجب أن تكون نسبة تفاعل السائق بحجم 1 أو 2 مليون ميل لكل تفاعل للسائق للانتقال إلى مستويات أعلى من الأتمتة. أشار تسلا إلى أن إيلون يستنبط معدلات التحسن عند الحديث عن قدرات L5. لم يستطع تسلا تحديد ما إذا كان معدل التحسن سيصل إلى المستوى الخامس بنهاية السنة التقويمية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعارض فيها اتصالات Tesla الخاصة مع DMV مع تصريحات Musk العامة حول القدرات الذاتية لشركته. في مارس ، نشرت PlainSite اتصالات من ديسمبر الماضي بين المستشار العام المساعد لشركة Tesla إريك ويليامز ورئيس قسم المركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا ميجيل أكوستا. في ذلك يشير ويليامز إلى أنه "لا يعد نظام Autopilot أو FSD Capability نظامًا مستقلاً ، ولا يوجد حاليًا أي ميزة مكونة ، سواء بشكل فردي أو جماعي ، مستقلة أو تجعل مركباتنا مستقلة، بعبارة أخرى فإن FSD التجريبية من Tesla هي ذاتية القيادة بالاسم فقط.

"لا يمكن أن تقول TESLA إذا كان معدل التحسين سيصل إلى المستوى 5 بنهاية العام التقويمي"

(شارك Al Prescott ، القائم بأعمال المستشار العام في Tesla ، أيضًا في اجتماع ديسمبر مع DMV. ترك بريسكوت منذ ذلك الحين Tesla من أجل LIDAR المصنعة LIDAR.)

لطالما تعرضت تسلا وماسك لانتقادات بسبب المبالغة في تقدير قدرات نظام الطيار الآلي للشركة والذي في أبسط أشكاله يمكن أن يقوم بتوسيط سيارة تسلا في ممر وحول المنحنيات وضبط سرعة السيارة بناءً على السيارة التي أمامها.

ساعد استخدام الأسماء التجارية مثل Autopilot و FSD أيضًا في المساهمة في بيئة يتم فيها تضليل عملاء Tesla للاعتقاد بأن سياراتهم يمكنها بالفعل قيادة أنفسهم.

كان هناك عدد من الحوادث المميتة التي تنطوي على مركبات تسلا مع تمكين الطيار الآلي. وحدث آخر حدث في سبرينج بولاية تكساس، حيث قتل رجلان بعد اصطدام سيارتهما تسلا بشجرة. وقالت سلطات إنفاذ القانون المحلية إنه لم يكن هناك أحد في مقعد السائق وقت وقوع الحادث ، مما أدى إلى تكهنات بأن الرجال كانوا يسيئون استخدام الطيار الآلي. في وقت لاحق ادعت تسلا أن الطيار الآلى لم يكن قيد الاستخدام وقت وقوع الحادث وربما كان هناك شخص ما كان فى مقعد السائق أيضًا.

تحقق كل من الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث، بالإضافة إلى عشرات الحوادث الأخرى التي تنطوي على تسلا الطيار الآلي. لم تستجب Tesla لطلب التعليق ، على الأرجح لأن الشركة قامت بحل مكتبها الصحفي ولم تعد تستجيب عادةً لطلبات وسائل الإعلام بعد الآن.