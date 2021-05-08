شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل رفضت طلب مايكروسوفت بشأن تجاوز عمولتها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محاكمة آبل و Epic Games عن تفاصيل إضافية حول مفاوضات الشركة المصنعة لهواتف آيفون وراء الكواليس مع شركات مثل مايكروسوفت، بما في ذلك طلب تجاوز عمولة متجر التطبيقات، وتسلط سلسلة رسائل بريد إلكتروني العائدة لعام 2012 الضوء على إطلاق مايكروسوفت لحزمة Office لجهاز آيباد، ورد فعل أبل على ذلك.

ووفقًا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن بحسب الرسائل، سأل المسؤولون التنفيذيون في أبل شركة مايكروسوفت عما إذا كانت تريد المشاركة في مؤتمر مطوريها السنوي WWDC في ذلك العام.

ورفضت مايكروسوفت، مشيرة إلى أنها لم تكن مستعدة للحديث عن خططها الخاصة بجهاز آيباد.

وكان لدى مايكروسوفت طلبان، حيث أرادت أن يلتقي كل من فيل شيلر وإيدي كيو بمديريها التنفيذيين، ووافقت أبل على هذا الطلب.

كما طلبت مايكروسوفت أيضًا من آبل السماح لها بإعادة توجيه المستخدمين إلى موقعها لجمع المشتريات وتجاوز عمولة متجر التطبيقات البالغة 30%.

ورفض شيلر هذا الطلب، مشيرًا في رسالة بريد إلكتروني إلى أن أبل هي من تدير المتجر وهي من تقوم بتحصيل الإيرادات.

وتفرض أبل على المطورين عمولة بنسبة 30% من التطبيقات المباعة في متجر التطبيقات الخاص بها وكذلك من عمليات الشراء داخل التطبيق.

ويمثل هذا الأمر معيارًا إلى حد ما، وبالرغم من أن آبل تتمتع بعلاقات أفضل مع بعض المطورين أكثر من غيرهم مما قد يمنح هؤلاء المطورين رؤية أفضل، إلا أن الشركة لم تتزحزح أبدًا عن عمولتها البالغة 30%.

ومن الواضح أن مايكروسوفت أرادت أن تكون استثناءً لهذه القاعدة، لكن أبل رفض الأمر بشكل قاطع.

وبالرغم من أنه ليس من المستغرب أن أبل رفضت، لكن بالنظر إلى علاقة أبل ومايكروسوفت ببعضهما بعضًا على مدى عقود، كان من الممكن أن تتوصل كلتا الشركتين إلى نوع من التسوية.

ولم تصدر مايكروسوفت حزمة Office لجهاز آيباد حتى عام 2014، بعد أن تولى ساتيا ناديلا منصب منصب الرئيس التنفيذي للشركة بدلًا من ستيف بالمر.

كما أظهرت المستندات والمراسلات الأخرى التي تم الكشف عنها في محاكمة أبل و Epic Games أن الشركتين تتشاركان شراكة ودية على مدار عدة سنوات.

ويبدو أن أبل مهتمة بإقناع Epic Games بدعم منصة الواقع المعزز ARKit.

وأشارت رسائل البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين لشركة Epic Games في عام 2017 إلى عقد اجتماع مع آبل لمناقشة استخدام تقنية تتبع الوجه الخاصة بهاتف آيفون لإنشاء شخصيات متحركة، واستمرت مناقشات ARKit بين الشركتين حتى عام 2020.

وبعد إصدار جهاز آيباد برو iPad Pro مع LiDAR، عرض المسؤولون التنفيذيون في أبل على Epic Games لقاء مع فريق ARKit. كما أشارت إلى إمكانية قيامها بالترويج لألعاب Epic Games في WWDC في ذلك العام.