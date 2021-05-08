شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصابة أكثر من 128 مليون مستخدم أيفون ببرمجية ضارة تعرف بـ XcodeGhost والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن أكثر من 128 مليون مستخدم iOS قد تأثروا بالبرنامج الضار "XcodeGhost" الذى ظهر لأول مرة فى عام 2015 - وهو المسؤول عن حقن برامج ضارة فى العديد من تطبيقات أيفون و iPad التى تم تحميلها لاحقًا إلى App Store.

وكشفت رسائل البريد الإلكترونى الداخلية لشركة أبل أثناء تجربة Epic Games vs Apple أن 128 مليون مستهلك قاموا بتنزيل أكثر من 2500 تطبيق مصاب بالبرامج الضارة التى جاءت من النسخة المزيفة من Xcode، وفى المجموع، تم تنزيل هذه التطبيقات المصابة البالغ عددها 2500 تطبيق أكثر من 203 مليون مرة فى متجر التطبيقات، وفقًا لتقارير Motherboard.

وذكر محلل أن "الصين تمثل 55 فى المائة من العملاء و 66 فى المائة من التنزيلات"، مشيرًا أيضًا إلى البرنامج الضار "XcodeGhost"، ووفقًا لمزيد من رسائل البريد الإلكترونى الداخلية لشركة Apple، كان يوجد حوالى 18 مليون مستخدم متأثر فى الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن العديد من المطورين قاموا بتنزيل Xcode المصاب لأن خوادم Apple كانت بطيئة، لذلك بحثوا عن روابط تنزيل بديلة، وحتى التطبيقات الشهيرة مثل "Angry Birds 2" تأثرت. وأضافت أنه بمجرد تحديد البرنامج الضار، طلبت Apple من المطورين إعادة ترجمة تطبيقاتهم على الفور بإصدار أصلى من Xcode.

بعد هذا الحادث، عززت Apple أمان عملية تثبيت Xcode ومسح البرامج الضارة عند إرسال التطبيقات إلى متجر التطبيقات، ومع بدء المعركة القانونية بين Apple و Epic Games فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ظهرت تفاصيل جديدة، كشفت أيضًا أن الرئيس التنفيذى لشركة Epic Games Tim Sweeney طلب من الرئيس التنفيذى لشركة Apple Tim Cook فتح أجهزة iPhone الخاصة بها لمتاجر التطبيقات الأخرى فى وقت مبكر من عام 2015.