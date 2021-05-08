تعرف على أسعار ومواصفات هاتف oppo k9 5G الجديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 10:17 مساءً - نشرت شركة أوبو الصينية إعلان جديد تكشف فيه بعض مواصفات وميزات هاتفها الجديد Oppo K9 5G.

وتحظى هواتف أوبو بثقة كبيرة داخل السوق المصرية، التي تعد من الأسواق الكبيرة بالنسبة للشركة الصينية.

وأعلنت شركة أوبو في الصين بشكل رسمي عن الهاتف الجديد Oppo K9 5G ضمن سلسلة الـK.

السعر

وقامت أوبو بتسعير هاتف Oppo K9 5G للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 310 دولارات.

أما النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بنحو 340 دولارا (5300 جنيه مصري)، في وقت لم يعلن بعد موعد طرحه للتسويق التجاري خارج الصين.

وجاء الهاتف مع معالج جديد من شركة كوالكوم في الفئة المتوسطة داعم لشبكات الجيل الخامس، ويُركز هذا الهاتف على تقديم تجربة استخدام قوية.

مواصفات عالية

وتتألف مواصفات Oppo K9 5G من وزن 172 جراما، وأبعاد 159.1×73.4×7.9 مم، وخامات من الزجاج من الأمام والخلف وفريم بلاستيك، ويدعم تركيب شريحتين اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

كما يتألف الجهاز من شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 2400×1080 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة 410 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9، ونسبة استحواذ الشاشة من الواجهة الأمامية 91.7%.

معالج كوالكوم

ووضعت الشركة في الجهاز، معالج كوالكوم سناب دراجون 768G ثماني النواة، وتأتي النواة الأقوى من نوع Kryo 475 Prime بتردد 2.8 جيجا هيرتز.

وتبلغ دقة تصنيع المعالج 7 نانوميترات والمعالج الرسومي هو Adreno 620، ومساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

الكاميرا

ويتألف الجهاز من كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم الـHDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني.

كما يتألف من كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية عريضة، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو.

والكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني، كما يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

بينما بطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط عن طريق منفذ USB Type C، ويأتي الجهاز بألوان الأزرق والأسود.