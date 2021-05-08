شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية ناسا تنفذ أول رحلة باتجاه واحد فى المريخ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" أن مروحية "إنجينويتي" نفذت رحلة جديدة هى الأولى من نوعها على سطح المريخ، وأكدت الإدارة في بيان لها أن "إنجينويتي" التي وصلت المريخ في فبراير الماضي نفذت اليوم السبت أول رحلة باتجاه واحد في الكوكب الأحمر.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن الهليكوبتر انطلقت من منطقة "حقل الإخوان رايت" التي كانت قاعدة لها حتى الآن إلى مهبط جديد واقع على مسافة 129 مترًا إلى الجنوب عنه.

وأشارت "ناسا" إلى أن مروحية المريخ خلال الرحلة التي استمرت 108 ثوان صعدت إلى ارتفاع قياسي يصل عشرة أمطار والتقطت صورا ملونة للمنطقة قبل الهبوط بنجاح.

وذكرت "ناسا" أن "إنجينويتي" ستبقى في مهبطها الجديد في انتظار مهام جديدة، مؤكدة أن الرحلة الأخيرة، وهي الخامسة التي تنفذها المروحية في المريخ، تمثل انتقالا إلى مرحلة استعراض قدرات "إنجينويتي" على تنفيذ أنواع جديدة من المهام، منها عمليات استطلاع ومراقبة والتقاط صور مجسمة عالية الجودة.

وأكد بوب بالارام، كبير المهندسين في مهمة "إنجينويتي"، أن المروحية قد تنفذ بضع رحلات جديدة خلال الأسابيع القادمة.