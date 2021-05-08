شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك أول ملياردير تقني يشارك فى SNL يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف Saturday Night Live في وقت متأخر من مساء السبت الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث كان قد لجأ إلى متابعيه على تويتر لمساعدته في الاستعداد لتقديمه البرنامج الشهير المعروف باسمه المختصر SNL وفقا لما نقله موقع the verege.

وغرد ماسك منذ عدة أيام "أبحث عن بعض الأفكار لمشهدي في SNL. ماذا أفعل؟". كما اقترح الملياردير التقنى دمج اسم أغنية "بيبي شارك" الشهيرة، واسم برنامج "شارك تانك" الذي يشارك به رواد الأعمال بحثاً عن المستثمرين في فكرتهم، لتسمية فقرته "بيبي شارك تانك" وفقا لما نقلته العربية نت.

كما سيقدم ماسك الحلقة، إلى جانب المغنية والممثلة مايلي سايرس، التي ستكون الضيفة الموسيقية للبرنامج في هذه الحلقة.

وأثار اختيار ماسك لتقديم البرنامج الكثير من الجدل نظراً لأن "ساترداي نايت لايف" لا يختار عادة مقدمين من عالم التكنولوجيا أو الأعمال.