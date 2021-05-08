تكنولوجيا: نماذج لصور إلتقطتها عدسات هاتف سوني Sony Xperia 1 III

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة سوني قد كشفت عن هاتف Sony Xperia 1 III رسمياً خلال شهر أبريل، إلا أن الهاتف لم ينطلق للأسواق بشكل رسمي حتى الآن، ولقد رصدت اليوم أول نماذج لصور إلتقطتها عدسات الهاتف قبل أن يتوفر بالفعل في الأسواق.

ينطلق هاتف Sony Xperia 1 III للبيع في سوق اليابان بدءاً من منتصف شهر يونيو المقبل، ولقد أطلقت سوني حملة ترويجية إستعداداً لإطلاق الهاتف في الأسواق، حيث إستهدفت سوني بالحملة الترويجية التركيز على مميزات الكاميرة في هذا الإصدار.

ولقد نشر ZACKBUKS على منصة Weibo اليوم بعض النماذج المميزة للصور التي ألتقطت بكاميرة Sony Xperia 1 III، إلا أن نماذج الصور لا تتضمن تفاصيل دقيقة، حيث تم حذف ملفات EXIF.

وتوضح بعض الصور فعالية وكفاءة التكبير البصري بكاميرة Sony Xperia 1 III، حيث تكشف الصور عن ثلاث مستويات للتكبير البصري، حيث تشير التسريبات إلى أن الصور ألتقطت بكاميرة الهاتف المميز بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل مع بعد بؤري 24 مم، وفتحة عدسات f/1.7، مع حجم مستشعر 1/1.7، وحجم بيكسل 1.8µm، مع تقنية Dual Pixel PDAF للتركيز، وميزة OIS.

كما ألتقطت بعض عينات الصور بكاميرة الهاتف المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/2.9، وتقنية التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل مع OIS وعدسات telephoto مع عدسات telephoto متغيرة، وفتحة عدسات f/2.3، وبعد بؤري 70مم، وفتحة عدسات f/2.8 للمستشعر الأخر مع بعد بؤري 105مم.

وتكشف بعض نماذج الصور عن ميزة التصوير في الإضاءة المنخفضة، التي تؤكد على أفضل آداء بأعلى كفاءة لكاميرة هاتف Sony Xperia 1 III، أيضاً تؤكد الصور على تناسق الألوان في مستويات التكبير المختلفة، لذا نترقب إطلاق الهاتف للأسواق لنتعرف على تفاصيل أدق حول آداء الكاميرة في الهاتف.

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