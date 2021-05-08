شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معهد الفلك الدولى: الصاروخ الصينى يقع غدا بين الساعة 00:03 و08:03 بتوقيت جرينتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز الفلك الدولى، من خلال بيانات التحديث المستمرة، حول متابعة مسار الصاروخ الصينى، عن أن الحطام سيقع غدا الأحد، 9 مايو، ما بين الساعة 00:03 والساعة 08:03 بتوقيت جرينتش.



مسار الصاروخ الصينى

وقال حساب المركز، عبر تويتر، إنه وفقا لحسابات مركز الفلك الدولى سيقع الحطام يوم 09 مايو ما بين الساعة 00:03 والساعة 08:03 جرينتش، وبحسب وزارة الدفاع الامريكية: ما بين 23:27 (8مايو) و05:27.





وسبق ونشر الحساب الرسمى لمركز الفلك الدولى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، بثا مباشرا لمتابعة موقع حطام الصاروخ الصينى، المتوقع سقوط الليلة بعد عدة أيام من دورانه فى الفضاء، إثر فقدان السيطرة عليه، حيث يظهر من خلال البث حركة الصاروخ الصينى ودورانه حول الكرة الأرضية.





يأتى هذا فيما كشفت تقارير لمركز الفلك الدولى، أن حطام الصاروخ الصينى، سيمر هذه الليلة أربعة مرات فوق الوطن العربى، الأولى الساعة 18:30 فوق الخليج العربى، والثانية الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالثة والرابعة فوق المغرب العربى فى الساعة 21:30 و23:00 توقيت جرينتش، وأشارت التقارير، إلى أنها لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام.