تكنولوجيا: هاتف Blade A51 يظهر في قوائم موقع شركة ZTE الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سلطت بعض التسريبات السابقة الضوء على إصدار ZTE المرتقب من الهواتف منخفضة التكلفة ZTE Blade A51، واليوم تم رصد الهاتف بالفعل في قوائم الموقع الرسمي العالمي للشركة.

رصد هاتف ZTE Blade A51 في قاعدة بيانات Bluetooth SIG خلال الفترة الماضية، كما أعتمد الهاتف في FCC، إلا أن الشركة لم تكشف رسمياً عن الهاتف حتى الآن، واليوم يظهر الهاتف رسمياً في قوائم الشركة.

ولقد كُشِف عن تفاصيل جديدة للهاتف في موقع ZTE الرسمي، حيث يتميز بحجم شاشة 6.52 إنش، مميزة بجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، ويأتي الهاتف بتصميم هندسي يقدم تجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف ZTE Blade A51 بألوان الأزرق والرمادي، كما يتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير مع فلاش LED.

كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، من جانب أخر لا تكشف القوائم عن مواصفات الذاكرة العشوائية أو السعة التخزينية، أيضاً لا تظهر مواصفات الكاميرة الأمامية في قوائم ZTE.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف ZTE Blade A51 بقدرة بطارية 4000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب عن الهاتف.

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