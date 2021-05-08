بيتكوين التي تشتريها عبر باي بال ليست ملكك فعليًا

دبي - يزن راشد - أصبح شراء عملة بيتكوين أسهل من أي وقت مضى، لكن كن حذرًا بشأن المنصة التي تختارها، لأنك قد لا تمتلك العملة المشفرة التي تشتريها.

وفي حال أخذ منصة باي بال كمثال، فقد حققت شركة المدفوعات الرقمية دفعة كبيرة في مجال التشفير العام الماضي.

وتسمح المنصة الآن للمستخدمين في الولايات المتحدة بالشراء والبيع والاحتفاظ والسداد باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم وبيتكوين كاش ولايتكوين.

ويمكنك أن تبدأ باستثمار أموالك في العملات الرقمية، ولن تضطر إلى فتح حساب خاص للتعامل في العملات المشفرة.

لكن العملات الرقمية التي تشتريها ليست ملكك من الناحية الفنية، حيث تدير باي بال المحافظ، مما يعني أنك لا تمتلك عملة بيتكوين الخاصة بك.

وعادةً، عند شراء بيتكوين، يتم منحك مفتاح عام وخاص لجعل الملكية رسمية، ويمثل المفتاح العام هو عنوان محفظتك، بينما يمنحك المفتاح الخاص التحكم في تلك المحفظة.

وباستخدام باي بال، يمكنك الوصول إلى عنوانك العام، لكن الشركة تتحكم في المفتاح الخاص.

وفي قسم الأسئلة الشائعة حول العملات المشفرة ضمن التطبيق، توضح الشركة أنه لا يمكن نقل العملة المشفرة في حسابك إلى حسابات أخرى عبر باي بال أو خارجها.

ويبدو هذا الأمر بمثابة تقييد غريب، وذلك بالنظر إلى أنه من المفترض أن تكون العملة أحد الأصول التي تمتلكها.

ويشابه هذا النوع من التقييد التقييد الحاصل عند إيداع عملة الدولار في Bank of America، حيث إنك تثق في أن Bank of America لديه المال في حساباته المصرفية، ويقدم لك وثيقة موقعة تقر بالمبلغ.

ويعني هذا أنه لا يمكن للعملاء نقل عملة بيتكوين إلى محافظ التخزين، ولا يمكنهم نقلها إلى محفظة خارج نظام باي بال.

وبالرغم من أن المستخدم محدود للغاية فيما يتعلق بما يمكنه فعله بالعملة الرقمية، فإن هذا الأمر منطقي بالنسبة إلى باي بال من منظور الأعمال التجارية.

ويقلل هذا التقييد كثيرًا من المشكلات المحتملة لإرشادات الخدمات المالية المسماة اعرف عميلك وإرشادات مكافحة غسيل الأموال التي يواجهها بعض اللاعبين الكبار في إدارة عمليات التحويل من محفظة إلى أخرى التي ليست ضمن منصتهم.

كما قد لا يريد جميع العملاء تحمل مسؤولية حماية العملات المشفرة الخاصة بهم، حيث إن فقدان المفتاح العام والخاص يعني فقدان العملة.

وإذا كنت مبتدئًا في مجال التشفير ولا تشعر بالأمان عند الاحتفاظ بالمفتاح العام والخاص، فقد يكون من الأكثر أمانًا تفويض باي بال بهذا الأمر.

وعلى سبيل المثال، فقد المدير الفني السابق لشركة Ripple مفتاحه الخاص، وخسر ما قيمته 400 مليون دولار من عملة بيتكوين بسعر اليوم.

وكما هو الحال مع أي بورصة مركزية، فإنك تتحمل قدرًا معينًا من المخاطر، حيث إن المنصات المركزية معرضة بطبيعتها للتهديدات التي قد تؤثر في شبكة كاملة من المستخدمين.

وتعرضت Mt. Gox، التي كانت في يوم من الأيام منصة رائدة، لأول اختراق كبير في تاريخ العملة المشفرة، وأعلنت المنصة إفلاسها وخسرت 750 ألف من عملات بيتكوين الخاصة بمستخدميها، بالإضافة إلى 100 عملة بيتكوين خاصة بها.

وقد تغير بال بال رأيها يومًا ما، لكن التنظيم يظل عائقا أمامها، حيث اقترحت وزارة الخزانة في شهر ديسمبر متطلبات جديدة لإرشادات اعرف عميلك تتطلب من شركات، مثل باي بال، ربط هويات المستخدمين بمحافظ العملات المشفرة إذا أرادوا إرسال العملات المشفرة من منصة مركزية إلى محفظة خاصة.

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