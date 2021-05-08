آبل رفضت طلب مايكروسوفت بشأن تجاوز عمولتها

دبي - يزن راشد - كشفت محاكمة آبل و Epic Games عن تفاصيل إضافية حول مفاوضات الشركة المصنعة لهواتف آيفون وراء الكواليس مع شركات مثل مايكروسوفت، بما في ذلك طلب تجاوز عمولة متجر التطبيقات.

وتسلط سلسلة رسائل بريد إلكتروني العائدة لعام 2012 الضوء على إطلاق مايكروسوفت لحزمة Office لجهاز آيباد، ورد فعل آبل على ذلك.

ووفقًا للرسائل، سأل المسؤولون التنفيذيون في آبل شركة مايكروسوفت عما إذا كانت تريد المشاركة في مؤتمر مطوريها السنوي WWDC في ذلك العام.

ورفضت مايكروسوفت، مشيرة إلى أنها لم تكن مستعدة للحديث عن خططها الخاصة بجهاز آيباد.

وكان لدى مايكروسوفت طلبان، حيث أرادت أن يلتقي كل من فيل شيلر وإيدي كيو بمديريها التنفيذيين، ووافقت آبل على هذا الطلب.

كما طلبت مايكروسوفت أيضًا من آبل السماح لها بإعادة توجيه المستخدمين إلى موقعها لجمع المشتريات وتجاوز عمولة متجر التطبيقات البالغة 30 في المئة.

ورفض شيلر هذا الطلب، مشيرًا في رسالة بريد إلكتروني إلى أن آبل هي من تدير المتجر وهي من تقوم بتحصيل الإيرادات.

وتفرض آبل على المطورين عمولة بنسبة 30 في المئة من التطبيقات المباعة في متجر التطبيقات الخاص بها وكذلك من عمليات الشراء داخل التطبيق.

ويمثل هذا الأمر معيارًا إلى حد ما، وبالرغم من أن آبل تتمتع بعلاقات أفضل مع بعض المطورين أكثر من غيرهم مما قد يمنح هؤلاء المطورين رؤية أفضل، إلا أن الشركة لم تتزحزح أبدًا عن عمولتها البالغة 30 في المئة.

ومن الواضح أن مايكروسوفت أرادت أن تكون استثناءً لهذه القاعدة، لكن آبل رفض الأمر بشكل قاطع.

وبالرغم من أنه ليس من المستغرب أن آبل رفضت، لكن بالنظر إلى علاقة آبل ومايكروسوفت ببعضهما بعضًا على مدى عقود، كان من الممكن أن تتوصل كلتا الشركتين إلى نوع من التسوية.

ولم تصدر مايكروسوفت حزمة Office لجهاز آيباد حتى عام 2014، بعد أن تولى ساتيا ناديلا منصب منصب الرئيس التنفيذي للشركة بدلًا من ستيف بالمر.

وأظهرت المستندات والمراسلات الأخرى التي تم الكشف عنها في محاكمة آبل و Epic Games أن الشركتين تتشاركان شراكة ودية على مدار عدة سنوات.

ويبدو أن آبل مهتمة بإقناع Epic Games بدعم منصة الواقع المعزز ARKit.

وأشارت رسائل البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين لشركة Epic Games في عام 2017 إلى عقد اجتماع مع آبل لمناقشة استخدام تقنية تتبع الوجه الخاصة بهاتف آيفون لإنشاء شخصيات متحركة.

واستمرت مناقشات ARKit بين الشركتين حتى عام 2020.

وبعد إصدار جهاز آيباد برو iPad Pro مع LiDAR، عرض المسؤولون التنفيذيون في آبل على Epic Games لقاء مع فريق ARKit. كما أشارت إلى إمكانية قيامها بالترويج لألعاب Epic Games في WWDC في ذلك العام.

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