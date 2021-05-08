تيك توك توسع تكاملها مع التطبيقات الخارجية

دبي - يزن راشد - وسعت منصة تيك توك تكاملها مع التطبيقات الخارجية، حيث أعلنت عن إطلاق مجموعتين جديدتين من الأدوات لمطوري التطبيقات، Login Kit و Sound Kit.

وتسمح المجموعتان للتطبيقات عبر الهاتف المحمول والويب والمنصات بمصادقة المستخدمين عبر بيانات اعتماد تيك توك، وبناء تجارب تستفيد من مقاطع فيديو تيك توك الخاصة بالمستخدمين و مشاركة الموسيقى والأصوات عبر تيك توك من تطبيقاتهم الخاصة.

ويمكن للمطورين التقدم لاستخدام حزم SDK الجديدة لإدراج محتوى تطبيق الفيديوهات القصيرة في أماكن أكثر، لكنهم قد يضعون الشركة ومستخدميها أمام مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية.

وتبدو الميزات الأساسية لمجموعة أدوات تسجيل الدخول مألوفة، حيث تقدم سناب وفيسبوك وتويتر تكاملات مماثلة لتسريع عملية تسجيل الدخول.

ومثل تلك الإصدارات الأخرى، تقول تيك توك: إن استخدام Login Kit يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول بأمان إلى التطبيقات الأخرى، لكنه يتيح أيضًا للمطورين تقديم محتوى تيك توك داخل تلك التطبيقات، مثل إضافة مقاطع فيديو إلى حساب.

ويتطلب استخدام تسجيل الدخول باستخدام تيك توك أيضًا السماح لأي تطبيق تستخدمه بعرض الحساب العام ومقاطع الفيديو الخاصة بك من أجل العمل، لكنه لا يمتد حاليًا إلى المعلومات الأخرى التي قد تعرفها المنصة عنك.

ويعد تسجيل الدخول باستخدام حساب وسائط اجتماعية آخر أمرًا مريحًا، لكنه يأتي مع بعض المشاكل.

وتعرضت فيسبوك على وجه الخصوص لانتقادات بسبب البيانات التي يتم جمعها من خلال تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

ومثلت هذه الطريقة أحد مصادر المعلومات في قلب فضيحة Cambridge Analytica.

كما تعرضت منصة الفيديوهات القصيرة الصينية للتدقيق سابقًا بسبب إمكاناتها للمراقبة والإصدار السابق من تطبيقها الذي وصل إلى حافظة المستخدمين.

وفيما يتعلق بحزمة SDK Login Kit، تقول المنصة: على غرار حزم SDK للمنصات الأخرى، فإن البيانات الوحيدة التي يمكن لنا جمعها من خلال مجموعة تسجيل الدخول هي اسم التطبيق والأحداث المرتبطة به عبر منصتنا (أي تتبع الأحداث لعمليات تسجيل الدخول والأذونات).

ومن الأشياء التي تجعل تيك توك جذابة هي الموسيقى التي ترخصها للاستخدام في مقاطع الفيديو، ومع حزمة Sound Kit، يمكن أن تصبح مكتبة الموسيقى هذه من الناحية النظرية أكبر، دون أن تضطر المنصة إلى إبرام صفقات جديدة مع شركات الموسيقى الكبيرة.

وتسمح حزمة Sound Kit للمطورين بمشاركة الصوت بين تطبيقاتهم وتيك توك، ولتمكين مشاركة الصوت، يتعين على المطورين دمج أدوات تسجيل الدخول والأذونات المصاحبة في تطبيقاتهم أيضًا.

وتقول المنصة: إن الأصوات المشتركة من خلال Sound Kit يتم التعامل معها مثل أي نوع آخر من الصوت عبر المنصة، ويمكن أن تكون المقاطع الصوتية خاصة أو قابلة للمشاركة.

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