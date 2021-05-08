شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس اب تعلن عدم إلغاء تنشيط حسابات المستخدمين حال رفضهم سياسة الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت WhatsApp إنها لن تحذف حسابات المستخدمين أو تلغي عمليات التنشيط، حال عدم قبول سياسة الخصوصية التي سيتم طرحها في 15 مايو. وقدم تطبيق الدردشة المملوك لـ Facebook في الأصل سياسة الخصوصية المحدثة في يناير من خلال نافذة منبثقة للمستخدمين. ومع ذلك ، بعد رد فعل كبير من المستخدمين ، قررت بدء التشغيل حتى 8 فبراير ثم التأجيل إلى 15 مايو وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إنه إذا لم يقبل المستخدم سياسة الخصوصية الجديدة بحلول ذلك الوقت، فسيتم إلغاء تنشيط حساباته مؤقتًا. ولتفعيل الحساب كان عليهم قبول السياسة على الرغم من العديد من التطمينات، انتقل ملايين المستخدمون إلى تطبيقات الدردشة الأخرى مثل Telegram و Signal احتجاجا على هذا الأمر.

في بيان ، قالت الشركة إنها لن تقوم بإلغاء تنشيط أي حسابات لكنها ستواصل تذكيرهم بقبول السياسة.

وأضافت أن غالبية المستخدمين الذين تلقوا شروط الخدمة الجديدة قد وافقوا عليها، فإننا نقدر أن بعض الأشخاص لم تتح لهم الفرصة للقيام بذلك حتى الآن.

وقالت لن يتم حذف أي حسابات في 15 مايو بسبب هذا التحديث ولن يفقد أحد وظائف WhatsApp أيضًا. سنتابع رسائل التذكير للأشخاص خلال الأسابيع العديدة القادمة.

حدد WhatsApp أنه على الرغم من أنه لن يحذف حسابك ، فإنك ستبدأ في فقدان الميزات الأساسية للتطبيق - مثل عدم التمكن من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بك ، والتوقف في النهاية عن تلقي إشعارات الرسائل - إذا لم تقبل السياسة. لم تذكر الشركة بعد عدد الأسابيع التي ستبدأ في تقييد ميزاتك في هذه اللحظة.

تمهد السياسة الجديدة الطريق لتواصل أفضل مع الشركات وتطبيقات Facebook الأخرى.

في فبراير ، قدمت الشركة لافتة أعلى الدردشات لمنح الأشخاص مزيدًا من المعلومات حول هذا التغيير في السياسة.