شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نظام التشغيل Windows 10X من مايكروسوفت.. بعد تأكيد تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث التقارير على أن عملاق البرمجيات مايكروسوفت أجلت خططها لإطلاق نظام Windows 10X هذا العام فى الأجهزة المنافسة لإصدارات Chromebook، حيث اتجهت شركة مايكروسوفت فى الفترة الأخيرة لتطوير نظام تشغيل Windows 10X الذى يأتى بحجم أخف من نظام التشغيل الرئيسي، إلا أن الشركة عادت لتأجيل خططها لإطلاق هذا النظام بهدف التركيز على تحسين نظام Windows 10.

نظام ويندوز 10x

كانت مايكروسوفت تخطط فى الأصل لتقديم Windows 10x، الإصدار الأكثر بساطة وخفة من ويندوز، إلى جانب الأجهزة الجديدة المزدوجة الشاشة، مثل Surface Neo، وكان ذلك قبل انتشار الوباء، وقررت مايكروسوفت إعطاء الأولوية لنظام Windows 10x لأجهزة الحاسب المحمولة ذات الشاشة الواحدة بدلاً من ذلك.

وجرى تصميم Windows 10x باعتباره منافسًا لنظام التشغيل Chrome OS، حيث تضمن واجهة مبسطة، وقائمة ابدأ محدثة دون Live Tiles، وتحسينات لتعدد المهام، وحاوية تطبيقات خاصة للأداء والأمان، وكان الهدف العام لشركة مايكروسوفت مع Windows 10x هو إنشاء نسخة مجردة ومبسطة وحديثة من ويندوز.