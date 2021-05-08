شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتبع سقوط صاروخ الصين فى الساعات الأخيرة قبل دخوله الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسقط صاروخ صيني ضخم على الأرض بعد بضع ساعات، وتقدم العديد من المؤسسات الفلكية تحديثات منتظمة وتعقب مباشر للصاروخ الصيني Long March 5B الذي سيسقط على الأرض بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مع عودة متوقعة مساء السبت لصباح الأحد.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه من المحتمل أن تقع المرحلة الأساسية التي يبلغ وزنها 23 طنًا في منطقة غير مأهولة، بالنظر إلى أن 70 ٪ من سطح الأرض مغطى بالمحيط، ومع ذلك، تراقب الكيانات في جميع أنحاء العالم هذا الأمر خوفا من حدوث أمر غير ذلك، وتوفر تحديثات منتظمة عبر الإنترنت.

تقوم قيادة الفضاء الأمريكية بتحديث موقع space-track يوميًا بأحدث المعلومات حول المكان الذي من المحتمل أن يسقط فيه الصاروخ، استنادًا إلى معايير مثل مدى ارتفاع الغلاف الجوي للأرض وكيفية تأثير السحب على المركبة الصينية الضخمة

يراقب مراقبو السماء الهواة الصاروخ من التلسكوب الافتراضي Virtual Telescope، ويمكنك مشاهدته مباشرة من موقع Virtual Telescope.

تقوم شركة Aerospace Corporation، التي تدعم برامج الأمن القومي الفضائية، بالنشر بانتظام على موجز تويتر الخاص بها حول حالة المرحلة الأساسية.

وهناك موجز آخر على تويتر يجب مراقبته هو تلك الخاص بـ Jonathan McDowell، وهو متتبع معروف للسقوط غير المنضبط في مجتمع الفضاء الأمريكي.