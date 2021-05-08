شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل الاستيلاء على حسابات تويتر موثقة والاحتيال على متابعى إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حساب MalwareHunterTeam الذى يتعقب محاولات الاحتيال على تويتر، من خلال نشر لقطات شاشة، عن حسابات موثقة تم الاستيلاء عليها، لإرسال رسائل "Spam" خاصة بعملة الـ Bitcoin إلى متابعي عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك قبل ظهوره في برنامج "ساترداي نايت لايف SNL "، حيث كتب MalwareHunterTeam في كل تويتة ملحقة بلقطة شاشة: "يتم استخدام حساب آخر موثق لنشر عملية احتيال تحت عنوان SNL / Musk".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نشرت سلسلة من حسابات تويتر الموثقة رسائل عن Bitcoin تستهدف أتباع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وSpaceX، ويأتي هذا قبل فترة استضافته المثيرة للجدل في "ساترداي نايت لايف SNL ".

غيرت الحسابات الموثقة في كل مرة صورة ملفها الشخصي لتتطابق مع صورة حساب "Saturday Night Live" الرسمي، وتم تغيير أسماء حساباتهم أيضًا إلى "SNL"، على الرغم من عدم تغيير تفاصيلهم على تويتر.

وردت الحسابات المعدلة على التغريدات من حساب ماسك، حيث وجهوا المستخدمين إلى "الانضمام" إلى موقع على شبكة الإنترنت يوزع 5000 بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 295 مليون دولار بسعر البيتكوين صباح يوم السبت.

تضمن الموقع، الذي تم استضافته على موقع Medium، صورة لماسك يرتدى بدلته، وتم ربطه بموقع "منافسة" يتضمن شعار تسلا.

طلب من المستخدمين إرسال "من 0.02 إلى 5 BTC إلى العنوان أدناه والحصول على من .20 إلى 50 BTC مرة أخرى!".

تضمنت الحسابات المعدلة الحساب الموثق لخورخي تايانا، عضو مجلس الشيوخ في الأرجنتين، مع حوالي 114000 متابع.

كما تضمن منشور بواسطة حساب تم تغييره ادعاءً بأنه سيتم توزيع 100 مليون Dogecoin على المستخدمين الذين ضغطوا على موقع Bitcoin الإلكتروني، مكتوب به "نريد أن نشكر داعمينا ونساعد أيضًا في تبني التشفير، حيث سيتم توزيع 100000000 DOGE على كل من يشارك في هذا الحدث."