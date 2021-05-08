تكنولوجيا: جهاز Galaxy S7 Plus Lite يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44.5W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري لدعم إصدارها القادم من الأجهزة اللوحية Galaxy S7 Plus Lite بتقنية الشحن السريع بقدرة 44.5W، إلا أن الجهاز ينطلق بشاحن 15W فقط في محتوى الصندوق.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها القادم من الأجهزة اللوحية الذي يأتي بعنوان Galaxy S7 Plus Lite كبديل للعنوان الذي رصد في التسريبات السابقة “Galaxy Tab S7 Lite”، واليوم نستعرض مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.



أكدت التسريبات على أن سامسونج تقدم Galaxy S7 Plus Lite باثنان من النماذج، حيث يدعم النموذج الأول الإتصال بشبكات WiFi فقط، بينما يدعم النموذج الثاني الإتصال بشبكات WiFi وأيضاً شبكات 4G LTE أو 5G.

أيضاً رصد جهاز Galaxy S7 Plus Lite اللوحي بنماذج رقم SM-T730، وSM-T735، وSM-T736B (SM-T736N)، حيث تدعم النماذج الأولى الإتصال بشبكات WiFi و 4G LTE فقط وفقاً للتفاصيل التي ظهرت في قاعدة بيانات 3C، كما يدعم الإصدارين تقنية الشحن السريع بقدرة 44.5W.

كما تؤكد التسريبات على أن سامسونج تقدم الجهاز اللوحي مع شاحن 15W فقط في محتوى الصندوق، لذا يمكن للمستخدمين شراء شاحن بقدرة 44.5W بشكل منفصل للجهاز اللوحي.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن Galaxy S7 Plus Lite يأتي بحجم شاشة 12.4 إنش، كما يدعم قلم stylus الذي يتصل مغناطيسياً بالجهة الخلفية للجهاز اللوحي، أيضاً يضم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Snapdragon 750G، ويأتي بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن ينطلق Galaxy S7 Plus Lite بنظام تشغيل Android 11، كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يدعم ميزة Galaxy Continuity التي تتيح للمستخدم تشغيل الجهاز اللوحي كشاشة ثانوية لهاتف Galaxy، أيضاً من المتوقع أن يتوفر الجهاز اللوحي بألوان الوردي، والفضي، والأخضر إلى جانب اللون الأسود.

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