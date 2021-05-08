تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن جهاز شاومي Mi Pad 5 اللوحي بقدرة بطارية 8520 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد جهاز شاومي اللوحي Mi Pad 5 في قاعدة بيانات 3C مؤخراً بقدرة بطارية 8520 mAh، إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة Mi Pad 5 اللوحية خلال الفترة القادمة، ولقد رصد بالفعل Mi Pad 5 بسعة كبيرة للبطارية.

وتشير التسريبات إلى أن شاومي تخطط لإطلاق اثنان من الإصدارات من السلسلة وهما Mi Pad 5 وأيضاً Mi Pad 5 Pro، حيث يأتي إصدار Pro بشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz.

أيضاً تأتي الشاشة بتقنية القلم النشط In-Cell، مع أبعاد WQXGA، كما تدعم الشاشة دقة 2560 في 1600 بيكسل، ايضاً تشير التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي Mi 11، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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