شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف آخر توقعات موعد سقوط الصاروخ الصينى ومكان هبوطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعقب قيادة الفضاء الأمريكية عن قرب جسم صاروخ صيني كبير يسقط على الأرض بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ومن المتوقع أن يضرب الغلاف الجوي في وقت ما في وقت متأخر من يوم السبت أو صباح الأحد، حيث إنه من المتوقع حاليًا إعادة دخول صاروخ Long March 5B فوق المحيط الهندي ليلة السبت في الساعة 11:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0353 بتوقيت جرينتش)، وهو ما يعادل الساعة 5:53 صباحا يوم الأحد بتوقيت مصر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن شركة Aerospace Corp التي تتعقب هذا الصاروخ، كشفت أنه ليس الموعد الدقيق رغم توقعاتها، بل أنه قد يتأخر أو يسبق هذا الوقت بـ11 ساعة.

كما أن الاحتمالات هي أن الداعم الأساسي لصاروخ Long March 5B الذي يبلغ وزنه 23 طنًا سيضرب منطقة غير مأهولة نظرًا لأن 70 ٪ من سطح الأرض مغطى بالمحيط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين، إن الصين تتابع عن قرب المرحلة الأساسية وأن معظمها سيحترق في الغلاف الجوي، وقال في تقرير لرويترز "احتمال تسبب هذه العملية بضرر على الأرض ضعيف للغاية."

وهذه هي المرة الثانية في الذاكرة الحديثة التي يسقط فيها صاروخ صيني بشكل لا يمكن السيطرة عليه؛ فورد أن قطعة من صاروخ آخر في عام 2020 سقطت على قرى مأهولة في كوت ديفوار، ولحسن الحظ دون وقوع إصابات.

هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مكان وزمان حدوث الأمر، لأن هذا الموقع يعتمد على الارتفاع الحالي للغلاف الجوي للأرض، والذي يختلف باختلاف النشاط الشمسي، وزاوية جسم الصاروخ عندما يضرب الغلاف الجوي، وحجم القطع التي تمر عبره دون احتراق من بين عوامل أخرى.

وكتبت شركة Aerospace Corp: "الميل المداري لمرحلة الصاروخ البالغ 41.5 درجة يعني أن إعادة الدخول يمكن أن تكون شمالاً مثل شيكاغو ونيويورك وروما وبكين وجنوباً مثل نيوزيلندا وتشيلي".