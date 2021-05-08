شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. تسجيل صوتى لطائرة ناسا أثناء تحليقها على سطح المريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد العالم عددًا من مقاطع الفيديو التى تُظهر إبداع طائرة ناسا وهى تطير فوق سطح المريخ، ولكن لأول مرة، يمكننا سماع أزيز دواراتها الصغيرة التي تدور أثناء تحليقها على سطح الكوكب الأحمر، وفى مقطع صوتى أصدرته وكالة ناسا، يمكن سماع صوت الطنين المنخفض الصادر من الشفرات التي تدور بأكثر من 2500 دورة في الدقيقة، ويبدو هذا الصوت تقريبًا وكأنه بعوضة بعيدة.

وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مقطع للصوت الذي تم التقاطه من عربتها الجوالة والتي كانت متوقفة على بعد 262 قدمًا من المروحية أثناء تحليقها عبر الغلاف الجوي المريخي الرقيق خلال رحلتها الرابعة في 30 أبريل الماضى، وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها مركبة فضائية على كوكب آخر أصوات مركبة فضائية منفصلة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



طائرة ناسا على المريخ

إلى جانب الأصوات الأولى للمروحية، تشارك ناسا أيضًا مقطع فيديو للرحلة التي شاهدتها "تطير أبعد وأسرع من أي وقت مضى"، وقطعت الطائرة التي تبلغ تكلفتها 85 مليون دولار، 872 قدمًا (266 مترًا)، على ارتفاع 16 قدمًا (5 أمتار)، لمدة دقيقتين، وتم تعيين مروحية ناسا الصغيرة لرحلتها الخامسة، يوم الجمعة، لكن هذه المهمة تختلف عن السابقة حيث ستهبط في مكان غير المرة السابقة.

وتم ضبط الإقلاع في الساعة 12:33 مساءً بالتوقيت المحلي للمريخ (3:26 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مع وصول البيانات في الساعة 7:31 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأظهرت المروحية التي تزن أربعة أرطال، أنها تستطيع إنجاز المهام بمفردها بعد إجراء أربع رحلات ناجحة على المريخ، وقدمت لوكالة ناسا عددًا من المشاهد "الأولى" على سطح المريخ، حيث تم التقاط آخرها في 30 أبريل.