شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تطلق مجموعتين جديدتين من الأدوات لمطورى التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسعت منصة تيك توك تكاملها مع التطبيقات الخارجية، حيث أعلنت عن إطلاق مجموعتين جديدتين من الأدوات لمطوري التطبيقات، Login Kit وSound Kit وفقا لما نقلته البوابة الغربية للأخبار التقنية.

وتسمح المجموعتان للتطبيقات عبر الهاتف المحمول والويب والمنصات بمصادقة المستخدمين عبر بيانات اعتماد تيك توك، وبناء تجارب تستفيد من مقاطع فيديو تيك توك الخاصة بالمستخدمين ومشاركة الموسيقى والأصوات عبر تيك توك من تطبيقاتهم الخاصة.

ويمكن للمطورين التقدم لاستخدام حزم SDK الجديدة لإدراج محتوى تطبيق الفيديوهات القصيرة في أماكن أكثر، لكنهم قد يضعون الشركة ومستخدميها أمام مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية.

ويعد تسجيل الدخول باستخدام حساب وسائط اجتماعية آخر أمرًا مريحًا، لكنه يأتي مع بعض المشاكل.

وتعرضت فيس بوك على وجه الخصوص لانتقادات بسبب البيانات التي يتم جمعها من خلال تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

ومثلت هذه الطريقة أحد مصادر المعلومات في قلب فضيحة Cambridge Analytica.

كما تعرضت منصة الفيديوهات القصيرة الصينية للتدقيق سابقًا بسبب إمكاناتها للمراقبة والإصدار السابق من تطبيقها الذي وصل إلى حافظة المستخدمين.

وفيما يتعلق بحزمة SDK Login Kit، تقول المنصة: على غرار حزم SDK للمنصات الأخرى، فإن البيانات الوحيدة التي يمكن لنا جمعها من خلال مجموعة تسجيل الدخول هي اسم التطبيق والأحداث المرتبطة به عبر منصتنا (أي تتبع الأحداث لعمليات تسجيل الدخول والأذونات).

ومن الأشياء التي تجعل تيك توك جذابة هي الموسيقى التي ترخصها للاستخدام في مقاطع الفيديو، ومع حزمة Sound Kit، يمكن أن تصبح مكتبة الموسيقى هذه من الناحية النظرية أكبر، دون أن تضطر المنصة إلى إبرام صفقات جديدة مع شركات الموسيقى الكبيرة.

وتسمح حزمة Sound Kit للمطورين بمشاركة الصوت بين تطبيقاتهم وتيك توك، ولتمكين مشاركة الصوت، يتعين على المطورين دمج أدوات تسجيل الدخول والأذونات المصاحبة في تطبيقاتهم أيضًا.

وتقول المنصة: إن الأصوات المشتركة من خلال Sound Kit يتم التعامل معها مثل أي نوع آخر من الصوت عبر المنصة، ويمكن أن تكون المقاطع الصوتية خاصة أو قابلة للمشاركة.