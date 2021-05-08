شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية Ingenuity تحلق فوق سطح المريخ خلال اختبار الطيران الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو وصوتًا لطائرة هليكوبتر المريخ المصغرة Ingenuity، وهي تحلق حول سطح المريخ خلال اختبار الطيران الرابع، كما تم التقاطه بواسطة الشريك الآلي للمركبة المثابرة من مسافة قريبة من ملعب كرة قدم.

تبدأ اللقطات، التي تجمع بين الصوت والفيديو في اختبار طيران إبداعي لأول مرة، بطنين رياح المريخ الخافتة الهادرة. يمكن رؤية الإبداع ثابتًا على السطح في الزاوية اليمنى من الإطار قبل الإقلاع في الرحلة، عندما تصعد المروحية، تشتد حدة الطنين المحيط؛ يلتقط الصوت الخافت والمكتوم لشفرات Ingenuity المزدوجة الدوار التي تدور بسرعة 2537 دورة في الدقيقة وينطلق في النهاية عبر الإطار وفقا لما نقله موقع the verege.

التقط جهاز Mastcam-Z من Perseverance الفيديو ، وهو عبارة عن سلسلة من مئات الصور التي تم تجميعها بستة إطارات في الثانية. أعادت تلك الكاميرا صورًا وفيديوهات مذهلة للإبداع في الماضي ، ولكن لم تتم مزامنة هذه المشاهدات مع الصوت حتى الآن.

تم تسجيل الصوت باستخدام أداة الليزر SuperCam من Perseverance ، وهو جهاز ينطلق من صخور المريخ بشعاع ليزر ويسجل أصوات الانطلاق باستخدام ميكروفون مدمج. بينما يحلل مقياس الطيف بصريًا تركيبة الغبار المنبعث من الليزر ، يلتقط الميكروفون الصوت لمساعدة العلماء في الحصول على فكرة سمعية عن مدى صعوبة الصخور.

وعمل هذا الميكروفون لساعات إضافية يوم الجمعة الماضي ليقدم لنا أول تجربة سمعية وبصرية في الرحلة الرابعة لشركة Ingenuity في حملتها التجريبية الأسطورية.

قال ديفيد ميمون، قائد العلوم في ميكروفون SuperCam ، في بيان إن الاختبارات السابقة على الأرض أشارت إلى أن الجهاز بالكاد سيكون قادرًا على سماع رحلة Ingenuity. لكن سماع صوت طنين شفرات المروحية على سطح المريخ كان "مفاجأة جيدة للغاية" ، على حد قوله. "سيكون هذا التسجيل منجم ذهب لفهمنا لجو المريخ."

وصلت المروحية التي تزن أربعة أرطال إلى كوكب المريخ داخل مركبة بيرسفيرنس التابعة لناسا في 18 فبراير وتم نشرها على السطح في 4 أبريل. صنعت أول رحلة لها في 19 أبريل التاريخ كأول رحلة طيران في عالم آخر. في البداية ، خطط المهندسون لإجراء خمسة اختبارات تجريبية فقط للرحلة باستخدام Ingenuity داخل نافذة مدتها 31 يومًا حتى تتمكن المثابرة - التي تعمل كمصور فوتوغرافي ومركز اتصالات للإبداع - من الاستمرار في مهمتها الأساسية المتمثلة في البحث عن علامات الحياة القديمة.

لكن المهندسين، الذين أعجبوا بأداء المروحية ، منحوا شركة Ingenuity مهمة أخرى مدتها 31 يومًا لتنفيذ عدد قليل من الرحلات الجوية بينما تبدأ المثابرة في البحث عنها في مكان قريب.