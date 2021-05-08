“ناسا”: “إنجينويتي” نفذت رحلة جديدة هي الأولى من نوعها على سطح المريخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 4 ساعات

أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا” في بيان، أن مروحية “إنجينويتي” نفذت رحلة جديدة هي الأولى من نوعها على سطح المريخ.

وأكدت “ناسا” أن “إنجينويتي” التي وصلت المريخ في شباط الماضي نفذت اليوم السبت أول رحلة باتجاه واحد في الكوكب الأحمر، من “حقل الإخوان رايت” التي كانت قاعدة لها حتى الآن إلى مهبط جديد واقع على مسافة 129 مترا إلى الجنوب عنه.

وأشارت “ناسا” إلى أن مروحية المريخ خلال الرحلة التي استمرت 108 ثوان صعدت إلى ارتفاع قياسي يصل عشرة أمطار والتقطت صورا ملونة للمنطقة قبل الهبوط بنجاح.

وذكرت “ناسا” أن “إنجينويتي” ستبقى في مهبطها الجديد في انتظار مهام جديدة، مؤكدة أن الرحلة الأخيرة، وهي الخامسة التي تنفذها المروحية في المريخ، تمثل انتقالا إلى مرحلة استعراض قدرات “إنجينويتي” على تنفيذ أنواع جديدة من المهام، منها عمليات استطلاع ومراقبة والتقاط صور مجسمة عالية الجودة.

وأكد كبير المهندسين في مهمة “إنجينويتي”، بوب بالارام، أن المروحية قد تنفذ بضع رحلات جديدة خلال الأسابيع القادمة، وذلك بحسب RT